Gecex zera tarifas de importação de produtos da indústria têxtil e de plásticos

SÃO PAULO (Reuters) - O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) decidiu nesta segunda-feira zerar tarifas de importação de nove produtos, sendo sete relativos a insumos à indústria têxtil e de plásticos, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em comunicado.

As alíquotas para esses produtos variavam de 7,2% a 35%, segundo o comunicado do ministério.

O Gecex também aprovou a prorrogação ou aplicação de direitos antidumping sobre produtos importados de diversas origens, como siderúrgicos, químicos e pneus para automóveis de passageiros. As medidas atendem a pleitos e recomendações técnicas para proteger a indústria nacional, disse a pasta.

O comitê ainda aprovou duas internalizações de acordos com países no âmbito do Mercosul. Um trata das regras de origem para o comércio de veículos com o Chile, e o outro é sobre a possibilidade de inclusão de mais 50 produtos (NCMs) na Lista de Exceções à Tarifa Comum do Mercosul (Letec).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)