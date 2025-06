Frases que machucam: o que narcisistas costumam dizer e como reagir

Relacionar-se com um narcisista pode parecer, no início, envolvente e até intenso, mas com o tempo, a dinâmica revela-se destrutiva.

De acordo com a psicóloga Adriane Branco, especialista em terapia cognitivo-comportamental, narcisistas têm uma necessidade constante de controle, que se fortalece toda vez que o outro tolera suas atitudes. "Trata-se de algo que o narcisista necessita, pois dessa maneira suas fraquezas não serão expostas", afirma.

Mas ao menor sinal de que não são mais o centro das atenções, essas pessoas podem reagir tentando desqualificar a outra pessoa, uma estratégia sutil, mas eficaz para manter a manipulação emocional. A psicóloga e neuropsicóloga Elaine Di Sarno alerta que se relacionar com um narcisista é nocivo à autoestima e ao bem-estar emocional, podendo levar ao isolamento, à autodepreciação e até a quadros ansiosos e depressivos.

Esse padrão afeta majoritariamente mulheres, conforme aponta Eliza Guerra, psicóloga especialista em autoestima feminina. Muitas vezes, comentários que parecem demonstrações de cuidado ou ciúmes escondem, na verdade, abusos psicológicos. Quando confrontados, os narcisistas costumam inverter o jogo: colocam a culpa no outro, fazendo com que a vítima duvide da própria percepção.

Quando o abuso se esconde nas palavras

Em relacionamentos com traços narcisistas, certas frases se repetem como estratégias de dominação emocional. Elas não são apenas falas isoladas: têm um objetivo claro de minar a autoconfiança e a liberdade do outro. Veja alguns exemplos destacados pelas psicólogas:

1. "Sem mim você não tem mais ninguém no mundo"

Essa frase reforça a ideia de que a vítima é incapaz de ser feliz sem o abusador. "Coloca a mulher em um lugar de inferioridade, como se ela fosse incapaz de ser amada por mais ninguém", explica Guerra.

2. "Você precisa de roupas decentes, o que vão pensar de mim?"

Aqui, o controle se volta ao corpo e à aparência da vítima. "Essa fala retira da mulher o direito de decidir sobre sua própria imagem, transformando-a em objeto do outro", diz Simone Januário, especialista em sexualidade.

3. "Você só é o que é hoje por minha causa"

Trata-se de um tipo de "endividamento emocional", como define Januário. Em vez de reconhecer o crescimento mútuo, o narcisista cobra reconhecimento como se fosse o único responsável pelas conquistas do parceiro.

4. "Ninguém nunca vai te amar como eu te amo."

Apesar do tom romântico, essa frase tem um efeito paralisante: "Faz o outro se sentir desinteressante, como se não tivesse valor fora da relação", afirma Januário.

5. "Vou me policiar a partir de agora para te respeitar."

Embora soe como arrependimento, é um sinal preocupante. Se a pessoa precisa se policiar para respeitar, talvez o respeito genuíno não exista mais na relação.

Primeiros passos para recuperar a autonomia

Lidar com uma pessoa narcisista exige mais do que paciência. É preciso consciência e estratégias claras para romper o ciclo de manipulação. O primeiro passo, segundo especialistas, é identificar que frases como as citadas acima não são declarações de amor. Elas são tentativas de dominação emocional.

"Quem está em uma relação assim precisa buscar apoio emocional, profissional, e entender que o amor saudável não fere, não isola e não apaga o outro", reforça Elaine Di Sarno. Terapia com psicólogos especializados pode ajudar a reconstruir a autoestima e compreender que os abusos sofridos não são culpa da vítima — e que há sim vida fora dessa relação.

Adriane Branco lembra que o narcisista dificilmente reconhece suas falhas ou procura ajuda e, quando confrontado, pode reagir com mais manipulação ou desprezo. Por isso, confrontos diretos muitas vezes não funcionam. Em vez disso, o ideal é estabelecer limites claros, fortalecer laços com redes de apoio e, quando possível, afastar-se com segurança.

*Com informações de reportagens publicadas em 23/04/2021 e 18/03/2019