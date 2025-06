França restringe tráfego de veículos e fecha escolas por causa de onda de calor extremo

O secretário de segurança pública da França, Laurent Nuñez, anunciou a introdução de restrições de tráfego de veículos nesta terça-feira (1°) na região de Ile-de-France, onde fica Paris. A medida foi tomada diante das altas temperaturas registradas. Mais de 1.000 escolas também serão fechadas.

As altas temperaturas, com termômetros ultrapassando os 30° - e se aproximando dos 40° em algumas regiões - obrigaram as autoridades francesas e restringir o tráfego de veículos em Paris e arredores nesta terça-feira, dia que deve registrar o pico de calor da semana. O objetivo é tentar controlar a qualidade do ar na capital e arredores, que está sob alerta de poluição.

Para implementar a medida, as autoridades vão se basear no sistema Crit'Air, um certificado dado aos veículos para indicar o nível de poluição provocado por seus motores. Ele é representado por um adesivo colorido que os motoristas colam no vidro - como os usados para os pedágios. A etiqueta possui categorias que vão de 0 a 5, sendo 0 a mais limpa e 5 a mais poluente.

Nesta terça-feira, entre 5h30 e meia noite, apenas os veículos munidos de adesivos das categorias 0, 1 e 2 serão autorizados a circular na capital e arredores. Os veículos com mais de 3,5 toneladas também terão que contornar o anel viário de Paris. Além disso, já nesta segunda-feira, a velocidade máxima autorizada nas ruas foi reduzida em 20 km/h. O comunicado das autoridades não informa que tipo de multa está prevista para quem desrespeitar as regras.

A Airparif, organização francesa encarregada de monitorar a qualidade do ar da região Île-de-France, prevê picos de poluição persistentes na zona. A Secretaria de Segurança Pública alerta para a má qualidade do ar, que "pode representar um risco para a saúde".

A queima de objetos a céu aberto também será proibida, assim como o uso de geradores para testes ou manutenção de equipamentos. Além disso, a polícia pede que qualquer trabalho limpeza que emita compostos orgânicos voláteis (solventes, vernizes, colas, tintas e etc.) seja adiado.

Alerta vermelho

O ministério da Educação também prevê que cerca de 1.350 escolas públicas serão fechadas "total ou parcialmente" nesta terça-feira por causa do calor. A medida já havia sido aplicada em 750 estabelecimentos de ensino nesta segunda-feira.

O fechamento das escolas faz parte das decisões tomadas pelas autoridades quando os alertas de condições climáticas extremas passam do nível laranja para vermelho. Segundo a Météo-France, agência pública de previsão de tempo e encarregada desses controles, 16 departamentos franceses, incluindo Paris e a região circunvizinha, foram colocados em alerta vermelho de onda de calor para terça-feira.

A chamada "vigilância vermelha" é o nível mais alto de alerta de saúde na França (depois do amarelo e do laranja) e permite que as autoridades tomem medidas e restrinjam determinadas atividades. Ele corresponde a uma onda de calor extrema, excepcional em sua duração, intensidade e extensão geográfica, e com um grande impacto sobre a saúde de toda a população.

Precoce, essa é a segunda onda de calor extremo em menos de um mês na França.

(Com informações da AFP)