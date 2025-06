França: remédios contra insônia vão ter menos comprimidos nas caixas para evitar dependência

A Agência Nacional de Segurança de Medicamentos da França (ANSM) anunciou nesta segunda-feira (30) uma redução do número de comprimidos nas novas caixas de benzodiazepínicos prescritos no tratamento da insônia. O objetivo é controlar o "uso indevido persistente" no país, que pode levar à dependência.

Os benzodiazepínicos são moléculas que agem no sistema nervoso central usadas no tratamento de diferentes doenças. Eles potencializam a ação de um neurotransmissor inibidor GABA-A, que diminui a excitabilidade neuronal.

Em um comunicado, a agência francesa pediu aos laboratórios que comercializam zoplicona, zolpidem e nitrazepam, moléculas também vendidas no Brasil, que distribuam novas embalagens com menos comprimidos - entre cinco e sete - o equivalente a um tratamento de uma semana.

"Esses medicamentos são alvo de um uso indevido persistente. São frequentemente utilizados além da duração recomendada, que varia de alguns dias a três semanas", destacou a autoridade sanitária. O risco de dependência aumenta com a dose e a duração do tratamento.

"Reduzir o número de comprimidos nas caixas é uma forma de diminuir o risco de uso prolongado e, consequentemente, o risco de dependência", explicou a agência francesa. Os medicamentos da classe dos benzodiazepínicos tratam os sintomas dos distúrbios do sono, mas não suas causas.

Tratamentos curtos

Utilizados no tratamento da insônia, "esses medicamentos devem ser prescritos apenas por um curto período, de alguns dias a três semanas, devido ao risco de dependência aos efeitos que podem prejudicar a capacidade de dirigir, além de problemas de memória e risco de quedas", detalha a ANSM.

A Agência Nacional de Segurança de Medicamentos da França reforça o alerta "aos médicos para que prescrevam esses medicamentos por períodos curtos" e sugere aos farmacêuticos a dispensarem essas embalagens menores sempre que a duração do tratamento permitir.

Segundo um relatório da OFDT (Observatório francês de drogas e tendências aditivas), publicado em 2025, a França é um dos países europeus com maior consumo de benzodiazepínicos, especialmente entre os idosos. Estudos mostram que o uso crônico de soníferos e ansiolíticos atinja 2% da população adulta do país.

(Com informações da AFP)