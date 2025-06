França, Alemanha e Reino Unido condenam ameaças contra diretor da AIEA

França, Alemanha e Reino Unido condenaram nesta segunda-feira (30) as "ameaças" contra o secretário-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) depois que o Irã lhe negou o acesso às suas instalações nucleares bombardeadas por Israel e Estados Unidos.

Teerã acusou Rafael Grossi, diretor-geral da AIEA, de "faltar com seu dever" ao não condenar os bombardeios israelenses e americanos contra suas instalações nucleares, e os legisladores iranianos votaram esta semana a favor de um texto para suspender a cooperação da República Islâmica com a agência atômica da ONU.

"França, Alemanha e Reino Unido condenam as ameaças contra o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, e reiteram seu pleno apoio à agência", afirmaram as chancelarias dos três países em um comunicado conjunto.

"Exortamos o Irã (...) a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a segurança do pessoal da AIEA", disseram, e instaram as autoridades iraniana a "se absterem de qualquer medida que busque pôr fim à sua cooperação com a AIEA".

Em 13 de junho, alegando que o Irã estava prestes a construir uma bomba atômica e apesar das repetidas negações de Teerã de que desejava adquirir tal arma, Israel lançou uma campanha de bombardeio contra instalações nucleares e militares iranianas, resultando na morte de comandantes e cientistas envolvidos no desenvolvimento do programa nuclear.

Oito dias depois, por ordem do presidente Donald Trump, caças americanos bombardearam as instalações de enriquecimento de urânio de Fordo, uma usina subterrânea ao sul de Teerã, e as de Isfahan e Natanz, na região central do Irã.

Na semana passada, Rafael Grossi solicitou acesso às instalações nucleares iranianas para verificar o status do urânio armazenado.

Mas na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, denunciou na rede X "a insistência de @rafaelgrossi em visitar os locais bombardeados", alegando que isso "pode até esconder más intenções".

A Argentina, país de origem de Grossi, expressou seu apoio a ele no sábado e condenou as "ameaças" do Irã.

Ninguém especificou a que ameaças ele estava se referindo, mas recentemente o jornal ultraconservador iraniano Kayhan afirmou que existem documentos que provam que Grossi é um espião israelense e que ele deveria ser executado.

No entanto, em uma entrevista à emissora americana CBS no domingo, o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, negou que haja qualquer ameaça aos inspetores nucleares ou a Grossi, insistindo que eles estão "seguros", mas que seu trabalho foi suspenso.

