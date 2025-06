MOSCOU (Reuters) - Forças russas assumiram o controle do primeiro vilarejo na região centro-leste ucraniana de Dnipropetrovsk, disseram a mídia estatal russa e blogueiros de guerra nesta segunda-feira, depois que a Rússia tomou 950 km² de território em dois meses.

Na região de Luhansk, no nordeste da Ucrânia -- uma das quatro regiões que a Rússia agora reivindica como sua -- o governador regional nomeado pela Rússia disse que as tropas de Moscou estavam agora no controle total de toda a região.

Mais ao sul, na região de Donetsk, também reivindicada pela Rússia, autoridades nomeadas pela Rússia disseram que a maior cidade da região havia sido atacada pelos ucranianos, com pelo menos uma pessoa morta.

Enquanto Moscou e Kiev falam sobre uma possível paz, as tropas russas avançam lentamente pelo leste da Ucrânia, com o Ministério da Defesa da Rússia anunciando a captura de novos vilarejos diariamente.

Além disso, as forças russas estão conquistando uma área de 200 km² da região de Sumy, na Ucrânia, na fronteira norte.

O mapa do Deep State Ucraniano mostra que a Rússia agora controla 113.588 km² do território ucraniano, um aumento de 943 km² nos dois meses até 28 de junho.

Um avanço na região de Dnipropetrovsk seria uma evidência de mais ganhos, embora as autoridades ucranianas tenham negado há semanas que as forças de Moscou tenham feito qualquer progresso na área.

A agência de notícias estatal russa RIA citou uma autoridade pró-russia, Vladimir Rogov, dizendo que as forças russas haviam assumido o controle do vilarejo de Dachne, dentro da região de Dnipropetrovsk.

O Ministério da Defesa da Rússia ainda não fez tal afirmação.

Na região de Luhansk, as agências de notícias russas afirmaram que o governador nomeado por Moscou, Leonid Pasechnik, disse à televisão russa: "Há dois dias, para ser preciso, recebemos um relatório de que o território da região de Luhansk foi completamente liberado, 100%".

(Reportagem de Guy Faulconbridge)