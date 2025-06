FMI fornecerá US$ 500 milhões à Ucrânia após revisão

O Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu nesta segunda-feira, 30, a oitava revisão do Acordo do Mecanismo de Financiamento Ampliado para a Ucrânia, permitindo um desembolso de cerca de meio bilhão de dólares para o país, que será canalizado ao apoio orçamentário.

A economia da Ucrânia continua resiliente, e as autoridades atenderam a todos os critérios de desempenho quantitativos, justificou o FMI.

"Apesar dos desafios, o progresso na mobilização da receita interna, o fortalecimento do clima de investimento e a melhoria da governança, a estratégia de reestruturação da dívida é necessários para restaurar a sustentabilidade fiscal e apoiar o crescimento, disse a instituição, acrescentando que o desembolso total e oportuno do apoio externo continua indispensável para a estabilidade macroeconômica do país.

O acordo de 48 meses da Ucrânia, com acesso a cerca de US$ 15,5 bilhões, foi aprovado em 31 de março de 2023 e faz parte de um pacote de apoio internacional que totaliza US$ 152,9 bilhões no cenário de linha de base do programa.

Ainda de acordo com o FMI, a previsão de crescimento para a Ucrânia em 2025 foi mantida em 2 a 3%, uma vez que um déficit menor de eletricidade é compensado pela menor produção de gás e por exportações agrícolas mais fracas.