Ex-número três do Partido Socialista, suspeito de corrupção, foi colocado em prisão provisória na Espanha

O ex-número três do Partido Socialista (PSOE) do presidente de Governo da Espanha, Pedro Sánchez, foi detido preventivamente nesta segunda-feira (30), como parte de uma investigação de corrupção, informaram fontes judiciais.

"O juiz do Tribunal Supremo ordenou a prisão incondicional e sem direito a fiança do ex-secretário de Organização do PSOE, Santos Cerdán", suspeito de pertencer a uma "organização criminosa, suborno e lavagem de dinheiro", disseram as fontes à AFP.

O juiz agiu "a pedido do promotor anticorrupção", que solicitou a medida devido ao "risco de fuga e destruição de provas", acrescentaram as fontes.

Um relatório policial divulgado há duas semanas encontrou "indícios consistentes" de que Cerdán fazia parte de uma rede que recebia dinheiro em troca de concessões irregulares de obras públicas.

Este caso é um duro golpe para Pedro Sánchez, cuja renúncia é pedida pela oposição, pois envolve também o ex-ministro e antigo braço direito do líder socialista, José Luis Ábalos, e um assessor próximo deste último, Koldo García.

mig/du/mb/aa/dd

