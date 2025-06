EUA anuncia que desmantelou fraude de US$ 11 bilhões em seguros de saúde

As autoridades judiciais dos Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (30) que evitaram o desvio de mais de US$ 11 bilhões (R$ 60 bilhões, na cotação atual) em fraudes ao sistema de saúde em 2025.

Esta repressão à fraude em planos de saúde neste ano resultou em processos judiciais contra 324 pessoas, declarou Matthew Galeotti, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça, em uma coletiva de imprensa.

A tentativa de fraude é estimada em US$ 14,6 bilhões (quase R$ 80 bilhões). Desse total, "a perda real é de US$ 2,9 bilhões [R$ 16 bilhões]", afirmou.

O caso mais significativo, divulgado na semana passada, envolve uma rede com sede na Rússia que fraudou o Medicare, o programa de seguro de saúde para pessoas com mais de 65 anos, usando dados pessoais roubados de mais de um milhão de americanos.

A rede apresentou pedidos de indenização no valor de US$ 10,6 bilhões (R$ 58 bilhões) para vários dispositivos médicos no nome desses pacientes sem o conhecimento deles.

No total, 19 pessoas foram acusadas por este caso nos Estados Unidos, 12 das quais foram presas, incluindo quatro na Estônia, informou o Departamento de Justiça americano em comunicado nesta segunda-feira.

"Observamos uma tendência alarmante de organizações criminosas transnacionais que participam de esquemas criminosos cada vez mais sofisticados e complexos que fraudam o sistema de saúde americano", disse Galeotti, acrescentando que os indiciados operam na Rússia, no Leste Europeu, no Paquistão e em outros países.

Entre os 324 acusados estão "96 profissionais de saúde licenciados, incluindo 25 médicos", disse Christopher Delzotto, chefe da unidade do FBI, a polícia federal, encarregada de combater a fraude em planos de saúde.

Mehmet Oz, administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, pediu a "ajuda" dos americanos para combater a fraude.

"Estas são máfias organizadas que têm como objetivo prejudicar os Estados Unidos" e "podem romper o véu de proteção simplesmente obtendo números de identificação de nossos idosos ou beneficiários do Medicaid ou outros", disse.

O administrador acrescentou, ainda, que os Estados Unidos enfrentam outro problema.

"Além da fraude maciça, especialmente por parte de entidades estrangeiras que tentam invadir os Estados Unidos usando suas ferramentas financeiras e mentalidades criminosas, também temos provavelmente 25% de todo o nosso dinheiro sendo gasto de forma abusiva".

"Isso não é fraude, é abuso e dinheiro mal gasto", acrescentou.

sst-erl/ev/db/yr/rpr

© Agence France-Presse