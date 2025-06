Está difícil dormir? 6 chás que desarmam o cérebro e convocam o sono

Você já deve ter percebido que depois de uma noite maldormida, tudo parece pior. O mau humor bate antes do café, a energia evapora e até a memória tropeça. Dormir mal impacta diretamente na saúde física e mental.

A boa notícia é que dormir melhor pode começar com algo tão simples quanto uma xícara de chá. Combinado a hábitos saudáveis e higiene do sono, o uso de algumas ervas pode ajudar a desligar a mente, acelerar o início do sono e ainda trazer outros bônus, como combater a ansiedade e aliviar desconfortos digestivos.

Mas atenção: nada de chás cafeinados (como o preto, verde e branco) depois das 14h. A cafeína é inimiga jurada do travesseiro. Além disso, se você sofre de insônia há mais de três meses, é importante buscar ajuda profissional para investigar e tratar o problema corretamente.

O ritual do chá antes de dormir não é só sobre os compostos químicos das ervas. A temperatura morna, o vapor, o cheiro, o silêncio e o tempo desacelerado formam um combo sensorial que avisa o corpo: é hora de parar. Às vezes, uma boa noite de sono começa com algo tão simples quanto ferver a água.

A seguir, veja uma lista de seis chás que ajudam a dormir.

Imagem: iStock

1. Camomila: o clássico calmante cerebral

A camomila é rica em apigenina, uma flavona que atua como anti-inflamatório, antioxidante e antibacteriano. Seu efeito mais famoso é o de desacelerar corpo e mente — ótimo para quem chega no fim do dia com o cérebro a mil. De quebra, ainda ajuda a digerir aquele jantar mais pesado.

Como preparar: faça uma infusão de 1 colher (sopa) das flores secas ou um sachê em água fervente por 7 a 8 minutos. Coe e beba.

Imagem: Istock

2. Erva-cidreira: o calmante com perfume cítrico

Essa planta da família da hortelã ajuda a aliviar sintomas de ansiedade e insônia, tem ação analgésica leve e ainda melhora o humor. Uma espécie de "calmante de bolso" da natureza.

Como preparar: faça uma infusão de 1 colher (sopa) da erva em água quente por cerca de 10 minutos — ou use um sachê.

Imagem: Getty Images

3. Passiflora: o chá que conversa com seu cérebro

A passiflora (planta do maracujá) ajuda a elevar os níveis de GABA, um aminoácido que reduz a atividade no sistema nervoso central. Isso resulta em relaxamento, redução da ansiedade e um sono de qualidade.

Como preparar: use de 3 a 5 g de folhas secas em 250 ml de água fervente. Tome antes de dormir.

Imagem: Divulgação

4. Valeriana: a raiz do sono profundo

Compostos da raiz, como ácido valerênico, isovalérico e os antioxidantes hesperidina e linarina, agem no cérebro trazendo um efeito calmante, promovendo sono mais profundo e reparador, além de aliviar cólicas e sintomas da menopausa.

Como preparar: ferva a água, adicione uma colher (sopa) da raiz seca e deixe em infusão por alguns minutos. Coe e beba.

Imagem: Reprodução/Pixabay

5. Lavanda: além de um aroma agradável

Quando usada em chá, tem efeito relaxante comprovado. Também pode ser aplicada em óleo essencial nas têmporas, mãos ou travesseiro (apenas algumas gotas) para intensificar a sensação de calma.

Como preparar: fala uma infusão de uma colher (sopa) da erva em 250 ml de água quente. Deixe descansar por alguns minutos.

Imagem: grafvision/Shutterstock

6. Chá verde descafeinado: zen disfarçado

Feito da mesma planta do chá preto, o chá verde só funciona como aliado do sono quando descafeinado. Isso porque a estrela da vez é a l-teanina, um aminoácido que melhora a qualidade do sono e reduz o estresse — desde que não esteja em companhia da cafeína.

Como preparar: faça uma infusão rápida (2 a 3 minutos) de um sachê em 250 ml de água quente.

*Com informações de reportagem publicada em 02/03/2024