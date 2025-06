Espada milenar com símbolo espiritual é achada em rio e intriga cientistas

Uma espada datada da Idade Média encontrada acidentalmente na Holanda intrigou os especialistas pelo provável período em que o artefato foi utilizado e pela preservação da espada. O objeto pode ter sido envolvido em um ritual da época.

O que aconteceu

O objeto foi descoberto em um pedaço de argila extraído com uma escavadeira no rio Korte Linschoten, próximo a Utrecht. O artefato foi encontrado em março de 2024, mas a divulgação aconteceu somente na semana passada no portal oficial do Museu Rijksmuseum van Oudheden (Museu Nacional de Antiguidades).

Segundo o museu, o longo pedaço de ferro se projetava da massa de argila. Ao analisarem o material, arqueólogos verificaram que se tratava de uma espada completa de um metro de comprimento. "A espada tem uma guarda larga e uma maçaneta de punho em forma de castanha", diz o comunicado.

Espada tem um metro de comprimento Imagem: Divulgação/Ruben de Heer/ijksmuseum van Oudheden

Segundo a instituição, a espada foi elaborada, provavelmente, entre 1050 e 1150 d.C. Conforme o portal especializado Archaeology News, a espada pesa 900 gramas e os detalhes na guarda —que tem 17 centímetros— e no punho eram marcas registradas típicas das espadas dos ferreiros francos dos séculos 11 e 12. Com análise via raio-x, os arqueólogos identificaram vestígios de madeira e couro.

Espada tem forte simbolismo

A lâmina do objeto é incrustada em ambos os lados com tiras de cobre, que formam símbolos considerados espirituais. Um deles, uma roda solar —ou sonnenrad— é um círculo contendo uma cruz. Conforme o Archaeology News, a roda solar era amplamente utilizada durante a Idade Média em consagrações de igrejas, especialmente em regiões onde o cristianismo ainda estava se enraizando.

No outro lado, há um nó infinito, composto por cinco quadrados entrelaçados dentro de um círculo. Este símbolo, comumente usado durante a Era Viking, significa lealdade, proteção e laços eternos. As três linhas paralelas ao lado dos símbolos enfatizam o significado ritualístico e simbólico da lâmina, conforme análise do Archaeology News.

Detalhes dos desenhos encontrados na lâmina da espada Imagem: Divulgação/Ruben de Heer/ijksmuseum van Oudheden

A bainha, espécie de estojo ou capa protetora para a espada, não foi encontrada no local. Segundo os arqueólogos, a ausência da bainha indica que a espada, provavelmente, foi jogada intencionalmente no rio, e não perdida durante uma batalha.

Segundo o museu Rijksmuseum van Oudheden, a espada teria sido uma oferenda ritual. Possivelmente, a oferenda foi realizada para homenagear um guerreiro morto ou para santificar a terra, ainda em processo de colonização à época.

Espadas medievais são bens muito pessoais: eram enterradas com o dono ou, alternativamente, depositadas ritualmente na água. Comunicado do Rijksmuseum van Oudheden

A boa preservação da espada é resultado da atuação do solo argiloso em que o objeto estava enterrado, protegendo-o da corrosão. No entanto, segundo o Archaeology News, ao ser exposta ao ar, a espada passou a se deteriorar e exigiu medidas urgentes de conservação. Durante dez semanas, os especialistas a submeteram a um banho de dessalinização. Após este processo, a espada foi devidamente limpa, seca e estabilizada para evitar futura deterioração.

A espada está exposta atualmente no Rijksmuseum van Oudheden. Segundo o portal do museu, a exposição ficará no local até o final de agosto.