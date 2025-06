Economia do Reino Unido cresceu no 1º tri no ritmo mais rápido em um ano

Por William Schomberg e Suban Abdulla

LONDRES (Reuters) - A economia do Reino Unido cresceu no ritmo mais rápido em um ano no primeiro trimestre de 2025, uma vez que os compradores de casas correram para cumprir o prazo de compra de imóveis e os fabricantes aceleraram a produção antes das tarifas de importação mais altas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em um salto que não deverá ser mantido no restante de 2025, a produção cresceu 0,7%, confirmando a estimativa preliminar e marcando o ritmo trimestral mais rápido desde os primeiros três meses de 2024, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais.

O crescimento somente em março foi revisado para cima, para 0,4%, em relação a uma leitura anterior de 0,2%, informou o escritório.

O salto na produção econômica no início de 2025 contrastou com o crescimento de apenas 0,1% no quarto trimestre de 2024 e dados já mostraram que o Produto Interno Bruto caiu 0,3% em abril em relação a março, embora a queda tenha sido exacerbada por fatores pontuais.

O Banco da Inglaterra disse que espera um crescimento econômico de cerca de 0,25% no segundo trimestre deste ano.

A ministra das Finanças, Rachel Reeves, espera que a recuperação reduza a pressão sobre ela para que aumente os impostos novamente neste ano, a fim de continuar no caminho certo para cumprir suas metas orçamentárias.

Thomas Pugh, economista-chefe da empresa de auditoria RSM UK, disse que os gastos fracos dos consumidores e os números de contratação nas últimas semanas provavelmente foram uma reação pontual ao aumento de impostos sobre os empregadores e às tarifas de Trump, muitas das quais foram suspensas.

"Agora que a incerteza começou a diminuir, a confiança do consumidor está se recuperando, e as pesquisas de negócios apontam que o pior do sofrimento do mercado de trabalho já passou", disse Pugh.