Dólar recua com negociações comerciais dos EUA e disputa pela Ptax em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava ante o real nesta segunda-feira, caindo abaixo do patamar de R$5,44, conforme os investidores demonstravam otimismo com o progresso das negociações comerciais dos Estados Unidos com parceiros e em meio à volatilidade maior no Brasil por conta da disputa pela definição da Ptax de fim de mês e trimestre.

Às 13h15, pouco depois da definição da Ptax, o dólar à vista caía 0,82%, a R$5,4380 na venda. A moeda acumula queda de 12% nos seis primeiros meses do ano.

Na B3, o contrato de dólar futuro para agosto -- que nesta segunda-feira se tornou o mais negociado no Brasil -- tinha baixa de 0,77%, a R$5,4815 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo o apetite por risco no exterior, o que derrubava a moeda norte-americana frente a uma série de pares, uma vez que os mercados reagiam positivamente a novidades nas disputas comerciais entre Washington e outros países.

Na véspera, o Canadá revogou seu imposto sobre serviços digitais voltado para empresas de tecnologia norte-americanas, poucas horas antes de entrar em vigor, em uma tentativa de avançar nas negociações com os EUA. Em resposta, a Casa Branca afirmou que as discussões reiniciarão imediatamente.

Em outro sinal positivo, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, indicou que haverá uma série de acordos comerciais na semana final antes do prazo de 9 de julho para o fim da trégua tarifária, mesmo que tenha alertado que o país elevará novamente as taxas após a data limite.

Devido à expectativa de redução das tensões comerciais com a proximidade do prazo de 9 de julho, os investidores buscavam ativos mais arriscados, na esteira também de apostas mais otimistas sobre cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve neste ano.

"Os mercados começam o dia com uma nota positiva, impulsionados pela notícia de que o Canadá retirou seu imposto sobre serviços digitais para empresas de tecnologia, em um esforço para retomar as negociações comerciais com os Estados Unidos", afirmaram analistas da BTG em relatório.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,21%, a 96,990.

A moeda também caía ante pares do real, como o rand sul-africano e o peso chileno.

No Brasil, a volatilidade -- e consequentes ganhos da divisa brasileira -- foi exacerbada pela disputa da definição da Ptax de fim de mês e de trimestre. Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

"Esse mês, em particular, a Ptax vai ser um pouco mais importante, porque é final de semestre, então é bem possível que empresas e instituições tenham programado alguma movimentação de câmbio no final do semestre", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Na semana passada, operadores relataram à Reuters um fluxo maior na saída de dólares do país com a aproximação do fim do trimestre e após a derrubada pelo Congresso das novas alíquotas impostas pelo governo para o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Pela manhã, quando as negociações no exterior estavam mais estáveis e antes das janelas de negociação da Ptax, o dólar chegou a acumular ganhos no Brasil, atingindo a máxima de R$5,5063 (+0,42%), às 9h39.

(Por Fernando Cardoso)