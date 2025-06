Dirigente do Fed afirma ver 3 cortes de juros nos EUA em 2026 e alívio monetário em 2025

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que ainda projeta três cortes das taxas de juros americanas em 2026. O dirigente também disse que ainda vê um alívio monetário neste ano. Os comentários foram feitos em evento sobre perspectiva econômica dos EUA transmitido de Londres.

A taxa básica de juros nos EUA está na faixa entre 4,25% e 4,50%.

O Fed não tem alterado o patamar básico da taxa de juros norte-americana citando insistentemente a incerteza sobre efeitos das tarifas no cenário prospectivo.

Perseguição da meta de inflação

O presidente do Fed de Atlanta afirmou, no entanto, que considerando a situação atual, o BC dos EUA pode atingir a meta de 2% de inflação sem elevar a taxa de juros no país.

O dirigente afirmou que não acredita que seja necessário apertar as condições monetárias para combater inflação.

Ao mesmo tempo, Bostic ressaltou que é importante evitar corte de juros que possa exacerbar os riscos para que o BC americano consiga cumprir a meta de inflação.

Em resposta sobre uma pergunta sobre efeitos de outras políticas adotadas pelo governo norte-americano na economia, Bostic afirmou: "Tenho visto coisas atípicas. E coisas atípicas produzem efeitos atípicos."

O dirigente afirmou ainda que há muitos ruídos nesse momento, que trarão consequências.

Mesmo diante das incertezas, o dirigente disse que olhar através (dos fatos) pode não ser a melhor resposta para a inflação.

Em relação ao "Dot Plot", Bostic afirmou que ele não é um documento. O Dot Plot é um gráfico que representa as projeções de cada membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) para a taxa básica de juros dos EUA, os Fed Funds.

Esfriamento da economia dos EUA e tarifas

O presidente do Fed de Atlanta afirmou que todos esperam algum esfriamento da economia, mas há diferentes visões sobre em qual grau. Ele disse que os consumidores norte-americanos estão demonstrando algum nível de precaução.

Bostic mencionou que há um debate relevante sobre se as empresas conseguirão absorver o impacto das tarifas, sem repassá-las totalmente, e também o quanto o consumidor toleraria desses repasses. Disse ainda que a incerteza é um aspecto.

Segundo o dirigente do Fed, avisos antecipados sobre tarifas permitiram que as empresas gerenciassem seus processos. Com isso, ele vê um cenário em que as tarifas podem induzir um movimento mais contínuo, incremental sobre os preços e não um pico momentâneo de impacto.

Bostic disse que as respostas no consumo e na inflação das tarifas ainda devem vir e que boa parte da precificação das tarifas ainda não se traduziu na economia.

O dirigente afirmou ainda que o risco de a inflação relacionada a tarifas afetar as expectativas de inflação segue como uma questão em aberto.

Emprego

O presidente do Fed de Atlanta afirmou ainda que, por não haver uma crise no mercado de trabalho nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano pode esperar para ver efeito das tarifas na inflação.

"Fed pode se dar ao luxo de esperar para ver", disse o dirigente.

Para Bostic, o mercado de trabalho americano segue relativamente sólido.