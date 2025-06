Dalai Lama deve revelar plano de sucessão enquanto China observa

Por Krishna N. Das

DHARAMSHALA, Índia (Reuters) - O Dalai Lama discursará em um grande encontro de três dias de figuras religiosas budistas nesta semana, antes de seu aniversário de 90 anos, enquanto seus seguidores esperam que o líder espiritual tibetano compartilhe detalhes sobre sua sucessão em uma ação que pode irritar a China.

Pequim considera o Dalai Lama, que fugiu do Tibete em 1959 após uma revolta fracassada contra o domínio chinês, como um separatista e diz que escolherá seu sucessor. O Dalai Lama disse que seu sucessor nascerá fora da China e pediu a seus seguidores que rejeitem qualquer pessoa escolhida por Pequim.

Os budistas tibetanos afirmam que os monges iluminados renascem para levar adiante seu legado espiritual. O 14º Dalai Lama completará 90 anos no domingo e disse que consultaria monges graduados e outras pessoas nesse momento para compartilhar possíveis pistas sobre onde seu sucessor, um menino ou uma menina, poderá ser encontrado após sua morte.

"O resto de minha vida dedicarei ao benefício dos outros, tanto quanto possível, tão extensamente quanto possível", disse o Dalai Lama a uma reunião de seus seguidores nesta segunda-feira, enquanto eles ofereciam orações por sua longa vida.

"Haverá algum tipo de estrutura dentro da qual poderemos falar sobre a continuação da instituição dos Dalai Lamas", disse ele, sem entrar em detalhes sobre a estrutura.

Ele já havia dito anteriormente que poderia reencarnar na Índia, onde vive em exílio perto da cidade de Dharamshala, no norte do Himalaia. Ele foi identificado como a reencarnação de seu antecessor quando tinha dois anos.

Dolma Tsering Teykhang, vice-presidente do Parlamento tibetano no exílio em Dharamshala, disse que é importante para o mundo ouvir diretamente do Dalai Lama sobre a questão, porque enquanto a China "tenta difamá-lo a cada oportunidade... está tentando criar regras e regulamentos sobre como ter a reencarnação do Dalai Lama em suas mãos".

"A China está tentando se apoderar dessa instituição... para seu propósito político", disse ela.

"Queremos que a encarnação do Dalai Lama nasça não apenas para a sobrevivência do Tibete como uma cultura, religião e nação distintas, mas também para o bem-estar de toda a humanidade."

Thupten Ngodup, o principal oráculo estatal do Tibete, disse que normalmente essas discussões sobre a reencarnação não ocorrem quando um monge ainda está vivo, mas as coisas estão diferentes agora, principalmente porque o "governo chinês está interferindo".

Pequim disse em março que o Dalai Lama é um exilado político que não tinha "nenhum direito de representar o povo tibetano". A China disse que está aberta a discutir seu futuro se ele reconhecer que o Tibete e Taiwan são partes inalienáveis da China, uma proposta que o governo tibetano no exílio rejeitou.

"COMO SE ELE NÃO ESTIVESSE LÁ"

A conferência religiosa desta semana, que está sendo realizada pela primeira vez desde 2019, contará com a presença de mais de 100 líderes budistas tibetanos e apresentará uma declaração em vídeo do Dalai Lama.

O astro de Hollywood Richard Gere, um seguidor de longa data do budismo tibetano, estará entre os participantes, disseram os organizadores.

O Dalai Lama participará de orações convocadas pelo governo tibetano no exílio em 5 de julho e participará das celebrações de seu aniversário um dia depois, de acordo com uma programação compartilhada pelos organizadores.

Ele falará nas celebrações por cerca de meia hora. Espera-se que o ministro de Assuntos Parlamentares da Índia, Kiren Rijiju, e algumas outras autoridades indianas estejam presentes.

Os tibetanos têm rezado por sua longa saúde, especialmente desde a cirurgia no joelho realizada nos Estados Unidos no ano passado, embora o Dalai Lama tenha dito à Reuters em dezembro que poderá viver até os 110 anos. O Dalai Lama anterior morreu antes do esperado, aos 58 anos.

O Dalai Lama e as autoridades tibetanas dizem que há um sistema em vigor para que o governo no exílio continue seu trabalho político enquanto os funcionários da Fundação Gaden Phodrang do Dalai Lama procuram e reconhecem o próximo Dalai Lama.

O atual Dalai Lama criou a fundação em 2015 e entre suas autoridades graduadas estão vários de seus assessores.

Teykhang e outras autoridades tibetanas disseram que o Dalai Lama vem preparando seu povo para o dia em que ele se for, especialmente por meio de sua decisão de 2011 de entregar seu papel político a um governo democraticamente eleito, encerrando uma tradição de 368 anos de ser o chefe espiritual e temporal dos tibetanos.

"Como ele veio na forma humana, temos que concordar que haverá um momento em que ele não estará conosco", disse Teykhang. "Sua Santidade realmente nos preparou para esse dia e nos fez agir como se ele não estivesse lá."

(Reportagem de Krishna N. Das, em Dharamshala; Reportagem adicional de Sunil Kataria, em Dharamshala)