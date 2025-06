Comunidade internacional condena ameaças iranianas contra diretor da AIEA

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, declarou nesta segunda-feira (30) que Teerã rompeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) devido ao que o mandatário do Irã chamou de "conduta destrutiva" do chefe da AIEA, Rafael Grossi, que chegou a ser ameaçado de morte pela imprensa local. Vários países condenaram a postura iraniana.

Na noite de domingo (29), Pezeshkian conversou pelo telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron. "A iniciativa tomada pelos parlamentares é uma resposta natural à conduta injustificada e destrutiva do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica", afirmou o presidente do Irã.

No último dia 25 de junho, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, colocou em dúvida a credibilidade da AIEA depois dos ataques americanos às instalações nucleares do Irã. Na ocasião, Ghalibaf disse que suspenderia a cooperação iraniana com a agência ligada à ONU. No mesmo dia, o Parlamento aprovou a suspensão da cooperação com a AIEA.

Ameaça de morte

O jornal iraniano ultraconservador Kayhan publicou um editorial pedindo a condenação à morte do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, "caso volte ao país por espionagem a favor de Israel". O jornal, que reflete a linha de pensamento do Líder Supremo da Revolução Islâmica, Ali Khamenei, acusou Grossi de supostas ligações com Mossad, a agência de inteligência israelense.

Leia tambémDiretor da AIEA afirma que Irã pode voltar a enriquecer urânio nos próximos meses

A França, o Reino Unido e a Alemanha condenaram as ameaças contra o diretor-geral da AIEA. Os três países pedem empenho do Irã para garantir a segurança não só de Rafael Grossi, mas dos funcionários da agência da ONU em território iraniano.

"França, Alemanha e Reino Unido condenam as ameaças contra o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, e reiteram total apoio à agência e ao diretor-geral no cumprimento de seu mandato", disse o comunicado divulgado conjuntamente pelos Ministérios das Relações Exteriores dos três países.

"Instamos as autoridades iranianas a se absterem de quaisquer outras medidas que levem ao término da cooperação com a AIEA. Pedimos ao Irã a retomada imediata da cooperação plena, em conformidade com suas obrigações legais, e a tomar todas as medidas para garantir a segurança dos funcionários da AIEA", afirmou o comunicado.

Nos Estados Unidos, o secretário de Estado, Marco Rubio, escreveu na rede social X que "Apoiamos os esforços cruciais de verificação e monitoramento da AIEA no Irã". Na mensagem, o chefe da diplomacia norte-americana pede ao Irã que "garanta a segurança do pessoal da organização".

Calls in Iran for the arrest and execution of IAEA Director General Grossi are unacceptable and should be condemned.



We support the lAEA's critical verification and monitoring efforts in Iran and commend the Director General and the lAEA for their dedication and professionalism.... ? Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 28, 2025

"Grossi não é bem-vindo no Irã"

Embora nenhum líder político iraniano tenha ameaçado publicamente Rafael Grossi, muitos questionaram a imparcialidade do diretor da AIEA, como o Ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, que afirmou que Grossi não era bem-vindo no Irã.

"Narrativas enganosas têm consequências desastrosas", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano na semana passada.

Teerã declarou nesta segunda-feira que não poderia manter sua cooperação habitual com a agência da ONU, alegando que a segurança dos inspetores da AIEA não poderia ser garantida, poucos dias após instalações nucleares terem sido atingidas por ataques israelenses e americanos.

"Eles esperam que garantamos a segurança dos inspetores da agência, mas as instalações do programa nuclear pacífico do Irã foram atacadas há poucos dias" argumentou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei.

A guerra

Israel lançou uma ofensiva aérea contra o Irã em 13 de junho. O motivo alegado foi tentar impedir que o Irã construísse uma bomba atômica.

Leia tambémTeerã realiza funeral de cúpula nuclear iraniana e ministro exige "tom respeitoso" de Trump para negociações

Dezenas de áreas militares e instalações nucleares foram visadas. Os ataques mataram funcionários do governo iraniano e cientistas nucleares.

O Irã respondeu com ataques de mísseis e drones contra Israel, matando 28 pessoas, segundo autoridades israelenses. Um cessar-fogo iniciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em vigor no dia 24 de junho.

A agência de notícias oficial iraniana IRNA informou nesta segunda-feira que pelo menos 935 pessoas foram mortas no Irã durante a guerra com Israel.

A nota detalha que 132 mulheres e 38 crianças estão entre os 935 mortos.