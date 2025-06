Começa cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/26 da agricultura familiar

Brasília, 30 - Começou há pouco, no salão nobre do Palácio do Planalto, a cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/26 da agricultura familiar. Os detalhes do programa foram antecipados mais cedo pelo governo. Serão destinados R$ 78,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos pequenos agricultores, 2,9% mais que na temporada passada.Estão no palco o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Braz Lage, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, também acompanha a cerimônia. Representantes de movimentos da agricultura familiar e de movimentos sociais também compõem a mesa, como da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (Contraf) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).