Cirsa fixa preço de IPO que atribui à empresa de casino da Blackstone valor de US$ 2,93 bi

A Cirsa, operadora espanhola de cassinos controlada pela Blackstone, precificou sua oferta pública inicial (IPO) nas bolsas da Espanha a 15 euros por ação, o que implica uma capitalização de mercado de 2,5 bilhões de euros (US$ 2,93 bilhões).

A empresa de jogos de azar informou nesta segunda-feira que a oferta consistirá em cerca de 30,2 milhões de ações iniciais, equivalentes a aproximadamente 453 milhões de euros ao preço definido. No início deste mês, a empresa já havia detalhado seus planos de solicitar a admissão das ações para negociação nas bolsas espanholas.

Segundo a Cirsa, o objetivo é levantar 400 milhões de euros para apoiar sua estratégia de crescimento. A abertura de capital ocorre sete anos após a aquisição da empresa pela Blackstone.

A oferta também incluirá a venda de ações existentes no valor de 60 milhões de euros pela Blackstone, para cobrir impostos e outras despesas, conforme informado anteriormente pela Cirsa.

A operação contempla ainda uma opção de lote suplementar (over-allotment) aos coordenadores globais da oferta. A operação ainda está sujeita à aprovação regulatória. Fonte: Dow Jones Newswires.

