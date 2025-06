Agência da ONU admite que programa nuclear do Irã não foi destruído

Uma semana após o anúncio do cessar-fogo entre Irã e Israel, acertado depois do bombardeio de instalações nucleares iranianas pelos EUA, a situação do programa atômico do regime islâmico continua provocando polêmica.

Ontem, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou que o Irã pode retomar o enriquecimento de urânio em "questão de meses". A afirmação foi feita em entrevista ao canal americano CBS.

Grossi também admitiu que a agência não tem informações sobre o paradeiro dos 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, a um passo do nível necessário para uma arma atômica.

Na semana passada, dois relatórios — um vazado por integrantes dos serviços de inteligência americanos; e outro, por funcionários de governos europeus — também contradisseram as declarações de Trump de que o programa nuclear iraniano havia sido completamente destruído.

Hoje, o vice-ministro de Relações Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, condicionou a volta do Irã à mesa de negociações sobre seu programa nuclear a um compromisso americano de não voltar a bombardear o país.

Ravanchi também disse que o Irã não abrirá mão de enriquecer urânio em seu território — um direito do país de acordo com o Tratado de Não Proliferação de Armas.

Na sexta-feira, Trump ameaçou voltar a atacar o Irã, se os serviços de inteligência americanos constatarem que o país voltou a enriquecer urânio em níveis que os EUA considerem preocupantes.

Comunista será candidata do governo nas eleições chilenas

A ex-ministra do Trabalho Jeannette Jara, do Partido Comunista, foi escolhida ontem como a candidata do bloco de esquerda, liderado pelo presidente, Gabriel Boric, à eleição presidencial do Chile. Ela venceu as primárias realizadas ontem com 60% dos votos. Será a primeira vez desde a volta do país à democracia, em 1990, que o Partido Comunista Chileno disputará a Presidência. Jara deverá enfrentar três candidatos da direita: Evelyn Matthei (Vamos Chile), Johannes Kaiser (Partido Republicano) e José Antonio Kast (Partido Libertário), que perdeu para Boric no segundo turno da eleição passada.

Banco de Compensações Internacionais alerta para novos surtos de inflação

Relatório publicado ontem pelo Banco de Compensações Internacionais, que reúne bancos centrais de todo o mundo, alertou para o risco de novos surtos inflacionários. Uma pesquisa da instituição mostra que famílias em 29 países ricos e emergentes esperam uma inflação de 8% nos próximos 12 meses, bem mais do que a média de 2,4%. Segundo o banco, essa expectativa pode dificultar a ação dos bancos centrais. "Pesquisas sobre as expectativas de inflação das famílias tendem a superestimar a inflação real. Mas, se elas se traduzirem em ações e comportamentos, isso vai impactar a economia."

DEU NO HAARETZ

Soldados de Israel têm ordem para atirar em palestinos na fila da comida

Uma reportagem de um dos principais jornais israelenses, o Haaretz, afirma que soldados do Exército do país receberam ordens para atirar em palestinos desarmados nas aglomerações em torno dos locais de distribuição de alimentos na Faixa de Gaza.

O artigo é baseado em depoimentos de soldados e oficiais do Exército com quem o jornal conversou. Segundo a reportagem, o advogado-geral das forças militares israelenses pediu uma investigação sobre a suspeita de crimes de guerra.

"É um campo de extermínio", disse um soldado citado pela reportagem. "Onde eu estava servindo, entre uma e cinco pessoas eram mortas por dia."

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, cerca de 550 palestinos já foram mortas esperando por comida perto dos locais de distribuição montados por uma empresa americana apoiada pelo governo de Israel — e não pela ONU, como é o mais comum em zonas de guerra.

O esquema começou a funcionar em 27 de maio, depois de mais de dois meses de bloqueio israelense que deixou a população palestina à beira da fome, segundo a ONU.

Em comunicado, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, classificaram as acusações de uma "maldita calúnia".

UMA IMAGEM

Eu não acho que nós devemos ter bilionários porque, francamente, é dinheiro demais num momento de tanta desigualdade Zohran Mamdani, candidato democrata e favorito nas eleições de novembro para prefeito de Nova York

OUTRAS NOTAS

Flu enfrenta Internazionale em busca da segunda vaga brasileira, após queda do Flamengo

O Fluminense enfrenta hoje a Internazionale para tentar se juntar ao Palmeiras como o segundo brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes. Ontem, o Flamengo perdeu do Bayern por 4 a 2. O time alemão enfrentará o PSG, que derrotou o Inter Miami por 4 a 0. Se vencer, o Fluminense enfrentará o ganhador de Manchester City e Al Hilal, da Arábia Saudita, que também jogam nesta quarta. No sábado, o Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0, na prorrogação, e jogará as quartas contra o Chelsea, que venceu o Benfica por 4 a 1.

Mais um recorde: Lebron, 40, anuncia que disputará sua 23ª temporada, pelos Lakers

Lebron James anunciou ontem que disputará, aos 40 anos, sua 23ª temporada da NBA, pelo Los Angeles Lakers. Com o feito, o jogador se tornará o recordista isolado, com uma temporada a mais do que Vince Carter, que encerrou a carreira em 2020, pelo Atlanta Hawks. James também é o recordista de pontos na NBA: 42.184, bem à frente dos 38.387 do também ídolo dos Lakers Kareem Abdul-Jabbar. Com 1.562 partidas disputadas, ele está a apenas 50 de bater o recorde de Robert Parish, que encerrou a carreira em 1997, pelo Chicago Bulls.

