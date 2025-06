Cérebro jovem por mais tempo: 10 táticas para cuidar da memória

Você pode até escapar do Alzheimer e de outras doenças neurodegenerativas, mas não dá para fugir do óbvio: o cérebro envelhece.

A partir dos 35 anos, a velocidade de processamento diminui, então algumas pessoas podem perceber já por volta dessa idade os primeiros sinais de esquecimento ou demora para se lembrar de alguma informação.

A boa notícia é que o cérebro pode ser treinado para manter sua performance por mais tempo. A seguir, veja dez estratégias que mantêm esse órgão ativo.

Imagem: iStock

1. Medite

A meditação e o mindfulness —técnica que mantém a atenção no presente— ajudam a melhorar o foco, reduzem a ansiedade e podem até alterar a estrutura do cérebro, especialmente em regiões ligadas à memória e ao controle emocional. E o melhor: poucos minutos dessas atividades por dia já fazem diferença.

2. Mexa o corpo para turbinar a cabeça

Exercícios físicos são como adubo para o cérebro: estimulam a formação de novos neurônios e aumentam o fluxo sanguíneo cerebral. Além disso, o exercício regular pode aumentar o volume do hipocampo, área que armazena e processa as memórias.

Imagem: GETTY IMAGES

3. Treine sua massa cinzenta

Palavras cruzadas, sudoku, xadrez, pôquer, videogames. O importante é manter o cérebro desafiado, sejam por essas ou outras atividades. O xadrez, por exemplo, estimula habilidades como planejamento, estratégia, velocidade de raciocínio, atenção e até orientação espacial durante a movimentação pelo tabuleiro. Preservamos o cérebro por mais tempo quando somos confrontados constantemente com novos desafios.

4. Aprenda coisas novas, sempre

Aprender uma língua, um instrumento, cozinhar um prato novo. Qualquer aprendizado forma novas conexões entre neurônios e estimula a memória. E a leitura segue imbatível como um dos melhores exercícios cognitivos.

Imagem: iStock

5. Enriqueça o cardápio

A dieta mediterrânea — rica em azeite, vegetais, peixes e grãos — é uma aliada poderosa da mente e um bom cardápio a ser seguido. O ômega 3 dos peixes, por exemplo, ajuda os neurônios a se comunicarem melhor. Flavonoides presentes em frutas vermelhas e cacau também protegem o cérebro. Um estudo de Harvard mostrou que mulheres que comiam frutas vermelhas com frequência adiaram o declínio cognitivo em até 2,5 anos na terceira idade.

6. Durma bem

Durante o sono, as memórias são "arquivadas" no hipocampo. Não é à toa que uma noite maldormida costuma refletir em dificuldade para se lembrar de coisas simples e deixa o raciocínio mais lento no dia seguinte. A apneia do sono, por exemplo, está ligada a um maior risco de demência.

7. Controle o estresse

Quando o estresse vira crônico, o cérebro sofre. O culpado é o cortisol, hormônio liberado em altas doses na corrente sanguínea durante momentos de tensão, o que prejudica a memória e a atenção.

Um estudo da Universidade de Basel, na Suíça, mostrou que pessoas sob estresse têm mais dificuldade para se lembrar de imagens vistas minutos antes. Quando estamos estressados temos dificuldade de nos concentrar e reter novas informações.

Imagem: iStock

8. Tenha hobbies

Hobbies funcionam como válvulas de escape cognitivas. Jardinar, pintar, tocar um instrumento ou praticar esportes ajudam a deslocar o foco das pressões diárias e dos problemas. E sim, até o ócio tem seu valor: Estudos mostram que momentos de descanso são fundamentais para consolidar memórias.

9. Pegue leve no álcool ou não beba

Em excesso, o álcool é tóxico para o sistema nervoso, ataca os neurônios e bagunça o processo de retenção das lembranças. No entanto, evidências científicas sugerem que mesmo doses moderadas de bebidas alcoólicas podem afetar o cérebro.

Uma pesquisa da Universidade de Exeter, na Inglaterra, analisou bebedores moderados com mais de 30 anos de consumo e encontrou um risco três vezes maior do que os abstêmios de atrofia no hipocampo — justamente a central de memória do cérebro.

Imagem: iStock

10. Cuide do corpo para proteger a mente

Coração e cérebro estão mais conectados do que se pensa. Pressão alta, diabetes e colesterol elevado afetam a circulação e, com isso, a oxigenação cerebral. A Associação Americana de Cardiologia lista sete mandamentos para manter a cabeça funcionando bem:

Controle a pressão arterial;

Regule o colesterol;

Manter os níveis de açúcar no sangue dentro do normal;

Pratique exercícios;

Tenha uma dieta equilibrada;

Mantenha um peso saudável;

Diga não ao cigarro.

*Com informações de reportagens publicadas em 20/11/2017 e 19/11/2021