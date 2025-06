Centro-Sul processa 38,783 milhões de t de cana na 1ª quinzena, diz Unica

São Paulo, 30 - As usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 38,783 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de junho da safra 2025/26 (abril de 2025 a março de 2026), em comparação com 49,397 milhões de tonelada em igual período da temporada anterior, o que representa recuo de 21,49%. As informações são do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta segunda-feira, 30.Na primeira quinzena de junho, quatro unidades deram início à safra 2025/26. Ao término da quinzena, estavam em operação 255 unidades produtoras na região Centro-Sul, das quais 236 unidades com processamento de cana, dez que fabricam etanol a partir do milho e nove usinas flex. No igual período na safra 2024/25, operavam 258 unidades produtoras, das quais 240 unidades com processamento de cana, nove empresas que fabricam etanol a partir do milho e nove usinas flex.O diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, explicou, no relatório, que a safra no Centro-Sul já opera praticamente em plena capacidade, com 95% das unidades ativas. Porém, o clima afetou a moagem na primeira metade de junho. "As chuvas, concentradas principalmente nos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e nas regiões de Araçatuba e Assis em São Paulo, prejudicaram o ritmo do trabalho no campo, fazendo com que o volume processado ficasse abaixo da média das últimas safras". disse. Segundo a Unica, a produção de açúcar na primeira metade de junho totalizou 2,45 milhões de toneladas, recuo de 22,12% na comparação com o volume observado em igual período na safra 2024/2025 (3,146 milhões de toneladas). Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de junho atingiu 128,66 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, ante 134,55 kg por tonelada na safra 2024/2025, variação negativa de 4,37%. O mix de destino da cana para etanol é de 48,46% na 1ª quinzena de junho.Na primeira metade de junho, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 1,775 bilhão de litros (-21,66%), dos quais 1,098 bilhão de litros de etanol hidratado (-17,97%) e 678 milhões de litros de etanol anidro (-26,97%). Do total de etanol obtido na primeira quinzena de junho, 20,11% foram fabricados a partir do milho, com produção de 356,98 milhões de litros neste ano, contra 306,31 milhões de litros no igual período do ciclo 2024/2025, aumento de 16,54%.