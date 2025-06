WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja se reunir com sua equipe comercial nesta semana para definir as taxas tarifárias para cada país caso eles não negociem com os EUA, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a repórteres nesta segunda-feira.

(Reportagem de Andrea Shalal e Steve Holland)