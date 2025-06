BRB: diligências, auditorias e perímetro da compra de parte do Master seguem em andamento

O Banco BRB informou nesta segunda-feira, 30, ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que as diligências, auditorias e a definição do perímetro da aquisição pela instituição de parte do capital do Banco Master seguem em andamento. Mais cedo, o jornal O Globo informou que uma auditoria do Banco Central descobriu irregularidades na venda de ativos feitas desde o fim do ano passado pelo Master ao BRB que podem inviabilizar a negociação de compra 58% do banco de Daniel Vorcaro pelo banco estatal de Brasília (100% das ações preferenciais e 49% das ordinárias).

"O BRB seguirá informando ao mercado e aos acionistas cada etapa da operação, anunciada em 28 de março e condicionada à aprovação dos órgãos competentes, incluindo o Banco Central", trouxe a nota da instituição financeira de Brasília.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que apenas faz avaliações em relação a questões de concorrência, já aprovou a operação.

O Broadcast registrou que em 11 de junho, o BRB entregou a documentação sobre o Master à autoridade monetária.

Durante entrevista coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM) na quinta-feira passada, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse que o supervisor continua demandando informações adicionais para avaliar a operação.

"A gente tem recebido informações, mas a área responsável continua demandando mais informações para fazer a análise", disse ele.