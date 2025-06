Nevasca no Atacama: brasileiros passaram 32 h presos e com medo de morrer

A baiana Fernanda Deiró estava entre os turistas brasileiros que ficaram presos, na última quarta-feira (25), em uma rodovia na região de Atacama, no Chile, após uma forte nevasca. Ela conta que viveu momentos de angústia e apreensão à espera do resgate.

O que aconteceu

Van com turistas bateu no fundo de um caminhão parado com as luzes apagadas na estrada. O grupo de Fernanda voltava de um passeio na Cordilheira dos Andes em direção a San Pedro no momento do acidente.

Estávamos a 4.200 m de altitude, com muita neve e sem visibilidade. Quando houve a colisão, ficamos desesperados. A van ficou com a frente destruída e cerca de 3 a 4 minutos depois dessa primeira batida outro caminhão se chocou contra a lateral da van. Fernanda Deiró

Ela relata que seu grupo então se dividiu e começou a pedir abrigo nos outros caminhões que estavam parados na estrada para aguardarem as equipes de resgate do Chile. "Éramos 16 brasileiros mais o guia e o motorista e achamos inicialmente que sairíamos dali em duas horas. Só depois percebemos que iria demorar mais."

Veículo preso em nevasca no Atacama, no Chile Imagem: Arquivo Pessoal/Fernanda Deiró

32 horas de tensão

Fernanda lembra que a espera foi angustiante. "Passamos a noite toda com o aquecimento dos caminhões ligado por causa do frio, ventava muito, estávamos com pouca comida e também com muito medo de que ocorresse deslizamento de neve ou terremoto naquela região. Pensávamos a toda hora que íamos morrer. Foram momentos de apreensão, em que precisamos uns apoiar os outros para conseguirmos sair de lá bem."

A brasileira e o grupo foram resgatados na quinta-feira (26) pelo Exército chileno, 24 horas depois do incidente, e ela afirma que, além dessa espera, o resgate em si durou mais oito horas. "Fomos levados pelo caminhão do Exército para o posto de atendimento médico em San Pedro e no caminho precisávamos parar por causa da neve ou para que mais pessoas fossem resgatadas."

Durante a operação, Fernanda conta ainda que passou mal. Ela teve baixa oxigenação e hipotermia, mas foi prontamente atendida pela médica socorrista que os acompanhou no caminhão de resgate. "O Chile tem uma equipe de resgate estruturada e, assim que chegaram, recebemos água, comida, agasalhos e todo apoio. Todos nós passamos por uma avaliação completa também com médicos, psicólogos e assistentes sociais no hospital e só depois fomos liberados. Eles foram extremamente cuidadosos."

Mudança de planos

Fernanda Deiró no Atacama (Chile) Imagem: Arquivo Pessoal/Fernanda Deiró

Acostumada a viajar sozinha, Fernanda estava no Chile desde o dia 20 de junho e planejava seguir para Bolívia e Peru. Com a nevasca e o susto que passou, ela decidiu cancelar a viagem e retornar para o Brasil. A brasileira chegou em Salvador, onde mora, na manhã de sábado (28).

Sua família soube do ocorrido pela imprensa. Apenas depois do resgate ela conseguiu entrar em contato com eles para tranquilizá-los.

Agora vou passar um tempo em casa, me recuperando para em breve voltar a fazer o que amo, que é viajar, e espero que segura. Passar por isso me fez refletir como governos, agências de turismo e todo o setor precisam estar atentos para adotarem medidas de segurança criteriosas. Fernanda Deiró

Entenda a operação chilena

Ao todo, 59 pessoas foram resgatadas na região do Atacama devido à forte nevasca. A operação envolveu equipes de emergência, socorristas, policiais, bombeiros, Exército do Chile e o Departamento de Estradas do país, com máquinas específicas para retirar as camadas de neve acumuladas na estrada.

Diversos veículos foram atendidos. Além da van com os turistas brasileiros, as equipes de resgate atenderam ocupantes de oito caminhões e mais três veículos particulares que ficaram presos na estrada e todos foram resgatados com sucesso.