? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 30, 2025

Na AmericupW, dez países estão divididos em duas chaves com cinco seleções cada. As quatro melhores de cada grupo avançam ao mata-mata. O campeão da competição garante vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto as equipes que terminarem do segundo ao sexto lugares vão para a disputa do Pré-Mundial.