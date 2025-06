Bicheiro Marcelo Cupim é preso por morte de filho de Piruinha no Rio

Do UOL, em São Paulo

O bicheiro Marcelo Simões Mesqueu, conhecido como ''Cupim'' e apontado como chefe da contravenção na zona norte do Rio, foi preso hoje investigado pela morte de Haylton Carlos Gomes Escafura. Ele era filho de José Caruzzo Escafura, o Piruinha — o mais velho contraventor da cúpula do jogo do bicho carioca.

O que aconteceu

Marcelo foi preso preventivamente; outros seis investigados são alvos de mandados de busca e apreensão. Entre eles, estão dois policiais militares. A operação do Ministério Público do RJ da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar acontece em endereços no Rio de Janeiro, em Cabo Frio e em Florianópolis.

O bicheiro foi denunciado à Justiça na última segunda-feira pela morte de Haylton e de sua namorada, a soldado Franciene de Souza. Em 2017, os dois foram encontrados mortos em um banheiro de um quarto do Hotel Transamérica, na Barra da Tijuca. Dois bandidos armados teriam invadido o local, no oitavo andar, e matado os dois com tiros de pistola e fuzil.

Crime teria sido motivado por disputa pelo controle de pontos de exploração de jogos de azar. Haylton Carlos, junto com o pai Piruinha, teria tentado reassumir espaços anteriormente arrendados por Cupim.

O MP apura ainda a participação de outras pessoas nos homicídios. Segundo a corporação, há chance de que outros membros da organização criminosa liderada por Cupim e matadores ligados ao grupo conhecido como "Escritório do Crime" tenham envolvimento no caso.

O UOL tenta localizar a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.

Segunda prisão em menos de dois anos

Em novembro de 2023, Marcelo também já havia sido preso. Ele era considerado foragido desde 2022 e foi detido por agentes da Polícia Federal e do Ministério Público.

A prisão foi feita no âmbito da operação Fim da Linha, que investiga crimes de contraventores. Cupim estava sendo investigado por suspeita de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro oriundo da exploração de jogos de azar.

O UOL questionou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quanto tempo o homem ficou preso e por qual motivo foi solto. Até o momento, não houve retorno. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.