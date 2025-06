BCE ajusta estratégia para combater oscilações sustentadas da inflação

Por Francesco Canepa

SINTRA, Portugal (Reuters) - O banco central Europeu prometeu nesta segunda-feira reagir com o mesmo vigor quando a inflação estiver muito alta e quando estiver muito baixa, ajustando sua estratégia geral após ter sido surpreendido por um aumento nos preços nos últimos anos.

A nova estratégia quinquenal do BCE segue um período de montanha-russa no qual o banco central passou da preocupação com a deflação durante a pandemia para uma crise de custo de vida exacerbada pela invasão da Rússia na Ucrânia e, mais recentemente, as interrupções causadas pela guerra comercial.

Em seu novo comunicado sobre estratégia, o banco central da zona do euro manteve o compromisso de implantar "medidas de política monetária especialmente enérgicas ou persistentes", mas disse que o faria quando a inflação se afastasse de sua meta de 2% em qualquer direção.

O comunicado de estratégia anterior do BCE, publicado em 2021, quando a inflação havia começado a subir, concentrava-se principalmente no risco de o crescimento dos preços ficar preso em níveis baixos, algo que agora é visto como um erro por alguns bancos centrais.

"Para manter a simetria da meta, é importante uma ação de política monetária adequadamente enérgica ou persistente em resposta a desvios grandes e sustentados da inflação em relação à meta em qualquer direção", disse o BCE.

No novo documento, o BCE também enfatizou que a economia global está enfrentando uma série de "mudanças estruturais", desde a fragmentação geopolítica e econômica até a demografia e a mudança climática, o que tornará a inflação mais propensa a grandes desvios de sua meta.

"O ambiente de inflação permanecerá incerto e potencialmente mais volátil, com desvios maiores da meta simétrica de inflação de 2%", afirmou.

Alguns dos 25 membros do Conselho do BCE queriam mudar a referência a uma ação "especialmente enérgica" - antes vista como sinônimo de compras maciças de títulos e taxas de juros ultrabaixas - e fazer um exame de consciência mais profundo sobre a política ultrafrouxa do banco central na última década.

No entanto, o novo comunicado de estratégia ficou, em grande parte, isento de críticas à postura anterior, conforme fontes haviam indicado em comentários à Reuters neste ano.

"Todas as ferramentas de política monetária atualmente disponíveis para o Conselho do BCE permanecerão em seu conjunto de ferramentas", disse o BCE. "Seu uso a qualquer momento continuará sujeito a uma avaliação abrangente de proporcionalidade."