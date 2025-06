BBC 'lamenta' transmissão de Glastonbury em que rappers fizeram declarações contra Israel

A BBC "lamenta" não ter interrompido a transmissão do show da dupla de rap Bob Vylan, que fez comentários anti-Israel durante sua apresentação no Festival de Glastonbury no sábado, disse o grupo de transmissão pública nesta segunda-feira (30).

"Deveríamos ter interrompido a transmissão durante a apresentação. Lamentamos que isso não tenha acontecido", disse a BBC em um comunicado, enquanto o órgão regulador Office of Communications (Ofcom) disse que a gigante da mídia tem "respostas" a dar sobre o assunto.

Durante o show, um dos dois rappers pediu ao público que cantasse "Morte, morte à IDF!", o acrônimo das Forças de Defesa de Israel.

Os comentários feitos durante o show de sábado foram amplamente condenados, com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarando que "não há desculpa para esse tipo de discurso de ódio terrível".

A BBC observou que "milhões de pessoas" assistiram à sua cobertura do festival, "mas uma apresentação nas transmissões ao vivo incluiu comentários profundamente ofensivos".

"A BBC respeita a liberdade de expressão, mas se opõe veementemente à incitação à violência", acrescentou a emissora.

"Os sentimentos antissemitas expressos por Bob Vylan foram absolutamente inaceitáveis e não têm lugar em nossas transmissões", explicou o grupo de radiodifusão.

