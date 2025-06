Azzas 2154 anuncia mudanças no conselho; Calicchio Neto assume presidência

(Reuters) - A Azzas 2154 comunicou nesta segunda-feira que o conselho de administração da companhia elegeu Nicola Calicchio Neto como novo presidente do colegiado, após pedido de renúncia de Pedro Parente, entre outras mudanças na sua composição.

Na mesma reunião, realizada na última sexta-feira, o conselho também aprovou convocação de assembleia geral extraordinária para 22 de julho para tratar, dentre outras matérias, de proposta para que o colegiado seja composto por sete membros, de nove, dos quais três são conselheiros independentes.

Os acionistas de referência Alexandre Birman e Roberto Jatahy afirmaram que votarão favoravelmente a respeito das matérias objeto da ordem do dia da AGE, conforme o fato relevante da empresa nesta segunda-feira.

"As propostas de alteração refletem nova etapa no processo evolutivo de desenvolvimento do grupo", afirmou a Azzas 2154.

"Com foco na simplificação e execução, as mudanças têm como objetivos acelerar a integração, focar a energia no negócio e aperfeiçoar visão de futuro para o período 2025-2030 do grupo Azzas 2154", acrescentou.

(Por Paula Arend Laier)