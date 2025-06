Após afirmar que Galípolo é "sério", Lula diz que "coisas" serão corrigidas com o tempo

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou nesta segunda-feira criticar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pela recente alta dos juros, classificando-o como "muito sério", e afirmou que, com o tempo, as "coisas" serão corrigidas.

Falando durante evento de lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar, o presidente citou os juros baixos do programa e disse que gostaria que todo juro fosse zero, mas que isso não depende da política econômica do governo.

"Eu gostaria que todo juro fosse zero, mas ainda não depende da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros", disse Lula.

"O Banco Central é independente, o Galípolo é um presidente muito sério e eu tenho certeza que as coisas vão ser corrigidas com o passar do tempo. Nós sabemos o que nós herdamos", acrescentou.

Neste mês, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a taxa básica de juros Selic em 0,25 ponto percentual, para 15% ao ano, o nível mais elevado desde julho de 2006, durante o primeiro mandato de Lula.

O elogio de Lula a Galípolo difere de sua postura quando o presidente do BC era Roberto Campos Neto, indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem criticava duramente sempre que o Copom elevava a taxa de juros.