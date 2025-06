Moraes não intimou Fifa sobre cartazes de torcida do Flamengo contra Lula

É falso que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, deu um prazo de 48 horas para a Fifa se manifestar sobre supostos cartazes com críticas a Lula exibidos por torcedores do Flamengo durante uma partida do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

As postagens enganosas reproduzem uma publicação feita por um perfil humorístico nas redes sociais, mas a tratam como se fosse real. O STF (Supremo Tribunal Federal) negou que Moraes tenha feito qualquer pedido à Fifa.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo email uolconfere@uol.com.br.

O que diz o post

As publicações compartilham um post com o seguinte título: "URGENTE: Alexandre de Moraes dá 48 horas para a FIFA explicar os ataques ao presidente Lula na Copa do Mundo de Clubes".

Abaixo, há duas fotos de torcedores do Flamengo durante a partida contra o Chelsea segurando cartazes com críticas ao petista: "Lula ladrão do INSS!!!" e "O Lula é ladrão".

Por que é falso

Post original é de perfil humorístico. As peças enganosas tratam como se fosse verdade uma postagem feita por uma página de humor nas redes sociais e na qual é possível ler o aviso "Conta de paródias". O perfil contém diversas publicações em tom irônico contra Lula e seu governo (aqui, aqui e aqui).

STF diz que não há pedido de Moraes à Fifa. "Não localizamos nenhuma ação relativa ao assunto", afirmou o Supremo em nota ao UOL Confere.

Perfil satírico já saiu do ar por burlar regras. Em 2022, o Twitter (atual X) suspendeu a página de memes por violar as regras da plataforma (aqui e aqui), mas posteriormente a página foi liberada.

Flamengo foi eliminado do Mundial de Clubes. Os posts enganosos se referem à vitória por 3 a 1 do Flamengo sobre o Chelsea, na Filadélfia, pela segunda rodada do grupo D (aqui). O time carioca avançou às oitavas de final da competição como líder da sua chave (aqui), mas foi eliminado ao perder por 4 a 2 para o Bayern de Munique (aqui).

Fifa e página de humor não comentaram caso. O UOL Confere entrou em contato com a Fifa e com o perfil humorístico responsável pela postagem original, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Viralização. Uma publicação no TikTok tem 4.500 curtidas até hoje.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news