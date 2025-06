Acordo Reino Unido-EUA entra em vigor e reduz tarifas para setor automotivo e aeroespacial

O acordo comercial entre o Reino Unido e os EUA, que reduz as tarifas de exportação americanas para os setores automotivo e aeroespacial britânicos, entrou em vigor nesta segunda-feira, 30. Em comunicado oficial publicado no site do governo do Reino Unido, são mencionados "benefícios imediatos" para os setores e que a medida protege empregos na região.

A nota informa que os fabricantes de automóveis britânicos agora podem exportar para os EUA com uma cota tarifária reduzida de 10%, "economizando centenas de milhões anualmente e gerando centenas de milhares de empregos". Já o setor aeroespacial ganha um grande impulso a partir da remoção das tarifas de 10%, com o compromisso de mantê-las em 0%.

"O Reino Unido é o único país a ter garantido este acordo com os EUA, reduzindo as tarifas de exportação de automóveis de 27,5% para 10%, economizando centenas de milhões de dólares para os fabricantes a cada ano e protegendo centenas de milhares de empregos", cita o documento, ao ressaltar que as mudanças são "uma grande vitória para ambos os setores".

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, defendeu que o acordo com os americanos é "histórico" e que beneficia as empresas locais. "A partir de hoje, nossas indústrias automotiva e aeroespacial de classe mundial terão tarifas reduzidas, salvaguardando setores-chave vitais para nossa economia. Sempre agiremos em prol do interesse nacional, apoiando empresas e trabalhadores britânicos, cumprindo nosso Plano para a Mudança", disse.