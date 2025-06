Ações de bancos dos EUA sobem com aprovação em teste de estresse do Fed

(Reuters) - As ações dos maiores bancos de Wall Street subiram nas negociações do pré-mercado nesta segunda-feira após passarem pelo exame anual de saúde do Federal Reserve, preparando o terreno para bilhões em recompras de ações e dividendos.

O banco central disse na sexta-feira que 22 dos maiores bancos dos EUA estavam bem posicionados para resistir a uma futura desaceleração econômica e continuar a conceder empréstimos, com seu teste de estresse mostrando que as empresas mantiveram níveis sólidos de capital, mesmo depois de incorrerem em perdas de centenas de bilhões de dólares.

Os resultados são um forte sinal de que os credores dos EUA estão em boa forma, mesmo em meio à incerteza econômica elevada, ajudando as autoridades governamentais e os investidores a entender se os bancos podem continuar emprestando dinheiro mesmo durante uma crise.

A aprovação no teste de estresse também dá aos bancos o sinal verde para prosseguir com os pagamentos aos acionistas, incluindo dividendos e recompras.

As ações do Bank of America subiram 1% antes do pregão de abertura. Os rivais JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo subiram entre 0,5% e 2%.

Os papéis do banco de investimentos Goldman Sachs subiram 2,4%.

Os bancos se saíram melhor no teste de estresse de 2025 em comparação com o de 2024, em parte porque o teste deste ano foi menos rigoroso. O teste simula uma economia em crise, portanto, como a economia real já estava um pouco mais fraca antes do teste, o cenário acabou sendo menos severo.

O teste de 2025 envolveu uma grave recessão global, que incluiu uma queda de 30% nos preços dos imóveis comerciais e uma queda de 33% nos preços das residências. A taxa de desemprego aumentou 5,9 pontos percentuais, chegando a 10% no teste.

(Reportagem de Manya Saini em Bengaluru)