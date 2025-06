O procedimento de compra e venda de veículos automotores envolve pequenas etapas muito importantes, a fim de propiciar tranquilidade e segurança aos envolvidos no negócio.

No entanto, muitos ex-proprietários não se atentam a todas as suas obrigações e acabam responsabilizados por problemas posteriores à operação de venda.

Você já ouviu falar na comunicação de venda? E sabe que, se não a realizar, pode receber multas e pontos na carteira?

Sem o comunicado de venda, você pode acabar prejudicado por infrações que não cometeu, receber pontos na CNH, multas em dinheiro e acabar com o direito de dirigir suspenso.

Parece grave, certo?

A partir de agora, explicarei a você por que é uma péssima ideia se dar por satisfeito apenas com o pagamento do valor combinado ao vender o seu veículo.

Código obriga proprietário a registrar seus veículos

A legislação de trânsito, como você deve saber, estabelece uma série de responsabilidades e obrigações do condutor e do proprietário de veículo automotor.

E elas não se resumem ao ato de conduzir o veículo, mas se estendem à parte administrativa - impostos, conservação do veículo, documentação regular etc.

Um automóvel é um bem valioso e que viabiliza uma série de ações. Seja facilitar os seus deslocamentos diários, o exercício da sua profissão, aumentar suas possibilidades de lazer em seu tempo livre.

Contudo, é comum ver veículos envolvidos em ações irregulares. Por exemplo, infrações de trânsito e, até mesmo, crimes.

Por isso, é indispensável que os órgãos de trânsito tenham dados atualizados sobre a propriedade de todos os tipos de veículos automotores que circulam pelas vias do país.

Nesse sentido, o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece a obrigatoriedade de se registrar todos os veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques.

Esse registro gera um documento bastante conhecido: o CRV (Certificado de Registro de Veículo).

E, quando ocorre a venda, o registro precisa ser alterado para que os dados sejam condizentes à situação mais atual do veículo. Veja, abaixo, do que se trata essa atualização de dados e quem deve fazê-la.

Comunicar a venda é responsabilidade do antigo proprietário

Ao decidir pela venda do seu veículo, você precisa pensar em uma série de aspectos: o valor da venda, a troca por um novo, se o comprador é confiável, se deve considerar propostas, entre outros.

No entanto, não pode deixar de lado a parte mais burocrática que esse processo envolve. O cuidado em realizar a comunicação de venda do seu veículo pode te livrar de muitos pontos na carteira.

A comunicação de venda, da qual venho falando desde o início deste artigo, é a primeira etapa da transferência de veículo. Realizar o comunicado de venda, de acordo com as previsões legais, também é uma questão de segurança para quem vende um veículo.

No art. 123, I, o CTB estabelece a necessidade de emitir um novo CRV, com informações atualizadas, sempre que mudar o proprietário de um veículo.

Nesse processo, cabe ao vendedor dar o primeiro passo e comunicar ao (Departamento Estadual de Trânsito) sobre a operação de venda, de acordo com o art. 134 do .

O procedimento não é muito complexo e leva pouco tempo. Ainda mais se você pensar nas possíveis consequências que evitará ao fazê-lo.

Como comunicar venda do veículo

Antes, era necessário imprimir da Autorização para a Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV), reconhecer firma em cartório e levar tudo ao Detran. Hoje, no entanto, é possível fazer o processo de forma 100% online através da CNH Digital.

Por lá, é possível iniciar e assinar a transferência de propriedade direto pelo app, dispensando o cartório em muitos estados.

No entanto, para quem não tem acesso ao recurso ou prefere fazer de maneira presencial, o processo antigo ainda é válido.

Para lhe explicar de forma simplificada, montei um passo a passo:

- Defina os termos da venda junto ao comprador.

- Preencha a ATPV com as informações pedidas, no verso do CRV atual.

- Vá a um cartório junto ao comprador, assinem o documento e reconheçam firma por autenticidade.

- Tire uma cópia autenticada do documento.

- Pague a taxa de transferência.

- Leve a cópia autenticada da ATPV, o comprovante de pagamento e um documento de identificação ao posto do Detran de sua cidade

Se, ainda assim, você não estiver convencido de que comunicar a venda é imprescindível, veja quais são as consequências para quem não a fizer.

Não comunicar a venda põe em risco o seu direito de dirigir

Não comunicar a venda ao Detran implica na "responsabilidade solidária" por valores de IPVA e multas por infrações de trânsito. Se o veículo for envolvido em qualquer tipo de ação indevida, você estará com um grande problema em mãos.

Além disso, os prejuízos não alcançarão somente o seu bolso. Isso porque infrações de trânsito são registradas, com frequência, sem que o motorista seja abordado.

A aplicação se dá por meio dos dados do veículo no RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores). Dessa forma, a responsabilidade é atribuída ao condutor cujo nome está no sistema.

Sem o comunicado de venda, você não tem nenhum tipo de comprovante de que o veículo não lhe pertence mais, deixando aberta a possibilidade de receber muitos pontos na CNH.

Pense, por exemplo, se o novo dono do seu antigo carro não tem o costume de respeitar limites de velocidade - infração, geralmente, registrada por meio de aparelhos eletrônicos instalados nas vias, ou seja, sem identificação do condutor.

Se ele cometer quatro infrações por ultrapassar a velocidade entre 20 e 50% além do limite da via, serão 20 pontos adicionados a sua carteira. Trata-se de infração grave prevista no art. 218, II, do CTB.

Com isso, você atinge o número de pontos necessário para que o órgão de trânsito instaure um processo para suspender seu direito de dirigir.

Por outro lado, se ele cometer infração de velocidade gravíssima, ultrapassando o limite em mais de 50%, você receberá um processo de suspensão logo de cara - independente de pontos na carteira.

Isso porque essa infração é autossuspensiva, ou seja, tem a suspensão da CNH prevista como penalidade direta, segundo art. 218, III, do Código de Trânsito.

Colocar o seu direito de dirigir em risco não vale a pena. Por isso, não faça isso ao vender o seu veículo e realize, sempre, a comunicação de venda ao Detran.