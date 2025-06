DUBAI (Reuters) - Cerca de 935 pessoas foram mortas no Irã durante a guerra aérea de 12 dias com Israel, com base nos últimos dados forenses, disse porta-voz do Judiciário iraniano, Asghar Jahangir, nesta segunda-feira, de acordo com a mídia estatal, acrescentando que o número inclui 38 crianças e 132 mulheres.

