Trump diz que EUA se dá bem com a China

O presidente americano, Donald Trump, minimizou, neste domingo (29), as acusações de atos hostis da China contra os Estados Unidos e garantiu "se dar bem" com o gigante asiático, justamente quando Washington e Pequim acabam de concordar com um marco geral para atenuar suas diferenças comerciais.

"Nós nos damos bem com a China. Acho que se dar bem com a China é uma coisa muito boa", declarou o republicano durante uma entrevista no programa "Sunday Morning Futures" do canal Fox News.

A jornalista Maria Bartimoro enumerou várias "coisas" atribuídas à China contra os Estados Unidos, como o hackeamento do sistema de telecomunicações, o roubo de propriedade intelectual, a epidemia de covid-19 e o envio de fentanil, mas Trump relativizou essas alegações.

"Você não acha que agimos da mesma maneira com eles? Fazemos, fazemos muitas coisas (...) É assim que o mundo funciona. É um mundo malvado", disse o presidente.

Trump também rejeitou as preocupações geradas pelo indiciamento, no mês passado, de pesquisadores chineses pelas autoridades americanas, sob a acusação de terem introduzido um fungo tóxico nos Estados Unidos.

"Mas não se sabe de onde vem. Quero dizer, vem do país ou são três lunáticos que transportaram algo por acaso?", respondeu Trump.

Ao falar das tarifas de 145% impostas por Washington aos produtos importados da China, suspensas até agosto, o presidente garantiu que "tudo parou na China", quando foram aplicadas temporariamente em abril.

Trump disse na quinta-feira que os Estados Unidos haviam selado um acordo relacionado ao comércio com a China, sem dar mais detalhes. A China disse na sexta-feira que Washington levantaria as "medidas restritivas", enquanto Pequim "revisaria" os itens sob controle de exportação.

Após conversas em Genebra, em maio, Washington e Pequim puseram em pausa sua guerra comercial e concordaram em reduzir temporariamente as tarifas proibitivas que impunham a seus respectivos produtos.

