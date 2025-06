Trump diz em entrevista à Fox que tem um grupo de pessoas ricas para comprar o TikTok

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista transmitida neste domingo que havia encontrado um comprador para o TikTok, um grupo de "pessoas muito ricas" que ele revelará em cerca de duas semanas.

Trump fez as declarações em uma entrevista no programa "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo", do canal Fox News.

(Reportagem de Steve Holland e Katharine Jackson)