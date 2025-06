Top 10 do ranking da ATP não tem mudanças antes de Wimbledon; João Fonseca é 54º

A um dia do início do torneio de Wimbledon, o ranking da ATP permanece inalterado no Top 10, com o italiano Jannik Sinner liderando por mais uma semana.

Nem Sinner e nem seu perseguidor mais próximo, o espanhol Carlos Alcaraz, que defenderá seu título de Wimbledon conquistado no ano passado, disputaram qualquer torneio na semana que antecedeu o Grand Slam de Londres.

O americano Taylor Fritz, número 5, que conquistou o título em Eastbourne no sábado, jogou, mas ao defender o título conquistado um ano antes, não soma pontos no ranking.

A principal evolução no Top 50 foi do holandês Tallon Griekspoor, que subiu cinco posições após vencer o torneio de Mallorca. Com isso, foi da 34ª para a 29ª posição.

O brasileiro João Fonseca subiu três posições e agora é o 54º do ranking.

--- Ranking da ATP de 23 de junho de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 10.430 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9.300

3. Alexander Zverev (ALE) 6.500

4. Jack Draper (GBR) 4.650

5. Taylor Fritz (EUA) 4.635

6. Novak Djokovic (SRB) 4.630

7. Lorenzo Musetti (ITA) 4.140

8. Holger Rune (DIN) 3.530

9. Daniil Medvedev (RUS) 3.420

10. Ben Shelton (EUA) 3.130

11. Alex De Miñaur (AUS) 3.085

12. Frances Tiafoe (EUA) 2.990

13. Tommy Paul (EUA) 2.970

14. Andrey Rublev (RUS) 2.920

15. Casper Ruud (NOR) 2.905

16. Arthur Fils (FRA) 2.830

17. Jakub Mensik (CZE) 2.356

18. Ugo Humbert (FRA) 2.285 (+2)

19. Francisco Cerundolo (ARG) 2.285 (-1)

20. Karen Khachanov (RUS) 2.240 (-1)

bds/chc/alh/mcd/cl/aam

© Agence France-Presse