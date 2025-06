Tarcísio foi 'estrela' de ato com Bolsonaro frágil e cansado, diz professor

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi o grande personagem do ato que reuniu bolsonaristas na avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (29) em detrimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), avaliou o professor Beto Vasques, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), ao UOL News de domingo.

No ato, que intenta pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa do ex-presidente, Tarcísio elogiou Bolsonaro, criticou o governo Lula e deixou de fora a Suprema Corte.

Tarcísio de Freitas foi a estrela da festa com diferença em relação a qualquer outro dos participantes. A gente viu um Bolsonaro frágil, cansado, muito amuado.

[Tarcísio] fez, no meu ponto de vista, um discurso de candidato do início ao fim. Então, como um bom candidato, ele traçou uma risca no chão e falou quem é o inimigo. O inimigo é o PT. Temos que tirar o PT do poder.

Diz que do lado de cá "estamos todos juntos", o que é uma grande mentira. A gente sabe que tem uma grande cizânia nesse campo da direita e da extrema direita. Mas ele tenta dizer que existe um 'nós' unificado contra um 'eles' do PT.

Com discurso de candidato, ele apresenta um slogan muito forte: 'esperança, prosperidade e futuro'. Então, já sai com um slogan de pré-campanha, poderia dizer assim.

Beto Vasques, professor da FESPSP

De acordo com Vasques, em seu discurso, o governador de São Paulo colocou a si próprio como capaz de representar o legado bolsonarista, enquanto pôs o ex-presidente como "ativo de apoio".

Na hora que ele traça essa linha do 'nós e eles', ele [Tarcísio] diz: 'o eles é o governo do Lula que é tudo ruim, sobretudo nos aspectos econômicos'. E traz para ele, Tarcísio, o legado do governo do Bolsonaro com todas as realizações do governo, como se ele pudesse representar esse grupo que estaria unido, e que ele seria o representante.

No final, chega a ser um pouco constrangedor, porque ele diz que Bolsonaro ainda está chamado a fazer diferença no futuro. Que futuro é esse? Depois da cadeia ou depois de uma anistia? De certa forma ele coloca o Bolsonaro como um ativo, mas um ativo de apoio.