Tarcísio elogia Bolsonaro, critica governo Lula e PT e não cita o STF

Em ato na Avenida Paulista na tarde de hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) criticou a política econômica do governo Lula (PT) e fez vários elogios ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Governador de São Paulo disse que Bolsonaro fez uma "transformação no Brasil" e "sempre olhou para o andar de baixo". Tarcísio afirmou que o governo Lula jogou tudo na "lata do lixo". A gestão petista tem tentado, sem sucesso, aumentar a taxação do chamado andar de cima, mas enfrenta resistências no Congresso Nacional.

Tarcísio afirmou, ao lado de Bolsonaro, que o Brasil não aguenta mais "o governo gastador, os juros altos". Em seguida, o governador entoou gritos de "fora PT" e disse: "O Brasil não merece esses caras. Fora PT. E nós vamos dar essa resposta no ano que vem", declarou.

"Eu quero dizer para vocês que a missão do capitão não acabou. Essa missão não acabou. Ele ainda vai contribuir muito com o Brasil".

Tarcísio de Freita (Republicanos), governador de São Paulo.

Tarcísio evitou fazer críticas ao STF. O governador de São Paulo frustrou as expectativas dos aliados de Bolsonaro que esperavam um discurso mais duro em relação ao Supremo. O republicano sequer mencionou a Corte em sua fala na Avenida Paulista.

Governador mantém cautela com o Judiciário. A estratégia de um tom comedido nas declarações públicas é uma tentativa equilibrar as relações com o Supremo e os partidos do centrão.

Tarcísio é o nome preferido dos partidos de Centro para disputar a presidência. Apesar disso, o governador ainda não se apresenta como candidato porque espera uma sinalização de Bolsonaro.