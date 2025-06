Tarcísio diz que Bolsonaro é 'o maior líder político da história' e pede 'fora, PT'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse neste domingo, 29, que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) é "o maior líder político da história" e pediu "fora, PT" e "volta, Bolsonaro".

"O Brasil não aguenta mais a corrupção, o Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Quem paga essa conta do juro alto são vocês, é o pequeno empresário, o pequeno produtor. o Brasil não aguenta mais aumento de imposto, o Brasil não aguenta mais o PT. É por que isso a gente quer ver fora, PT. O Brasil não merece esses caras", disse Tarcísio.

E completou: "Vamos dar essa resposta no ano que vem, porque nós vamos nos reencontrar com a esperança, com a prosperidade, com o nosso caminho, com a nossa vocação, que é ser grande."

Tarcísio disse que dois anos e meio foram suficientes para "destruírem tudo", em referência ao governo Lula (PT), e citou o prejuízo nos Correios e altas de impostos e de preços.

Por fim, Tarcísio criticou a inelegibilidade de Bolsonaro e disse que "esse grupo está unido e os corações estão amarrados". "Podem tentar tirar a pessoa das urnas, mas nunca vão tirar do coração das pessoas, do coração do povo. Jamais o Bolsonaro vai sair do coração de cada um de vocês. A missão do capitão não acabou, essa missão não acabou e ele ainda vai contribuir muito com o Brasil."

O governador é um dos principais nomes que vêm sendo testados para substituir Bolsonaro nas eleições de 2026, já que o ex-presidente está inelegível até 2030, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Bolsonaro participa de ato na Avenida Paulista ao lado de parlamentares, ex-ministros de seu governo e governadores aliados, como Romeu Zema (Novo-MG) e Jorginho Mello (PL-SC), além do próprio Tarcísio.

Essa é a segunda manifestação bolsonarista em São Paulo neste ano. Em abril, foram reunidos cerca de 44,9 mil apoiadores na Paulista.