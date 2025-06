Senado dos EUA avança com cortes de impostos de Trump

Por Bo Erickson e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - A versão do Senado dos Estados Unidos do projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente Donald Trump acrescentará US$3,3 trilhões à dívida do país, cerca de US$800 bilhões a mais do que a versão aprovada no mês passado pela Câmara dos Deputados, disse uma entidade apartidária no domingo.

O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) divulgou sua estimativa do impacto do projeto de lei sobre a dívida federal de US$36,2 trilhões, conforme os republicanos do Senado avançavam com o projeto em uma maratona de sessões neste fim de semana.

Os republicanos, que há muito tempo expressam preocupação com os crescentes déficits e dívidas dos EUA, têm rejeitado a metodologia de longa data do CBO para calcular o custo da legislação. Mas os democratas esperam que os números mais recentes e surpreendentes possam despertar ansiedade suficiente entre os conservadores fiscalistas para levá-los a se opor ao seu partido, que controla as duas Casas do Congresso.

"Os republicanos estão fazendo algo que o Senado nunca fez antes, empregando matemática falsa e artifícios contábeis para esconder o verdadeiro custo do projeto de lei", disse o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, no início do debate no domingo.

"Os republicanos estão prestes a aprovar o projeto de lei mais caro da história dos EUA, para conceder incentivos fiscais aos bilionários e, ao mesmo tempo, retirar o Medicaid, os benefícios do SNAP (Programa de Assistência Nutricional Suplementar) e os empregos bem remunerados para milhões de pessoas."

O Senado avançou por pouco o projeto de lei de corte de impostos, imigração, fronteira e gastos militares em uma votação processual na noite de sábado, pelo placar 51-49 para abrir o debate sobre o megaprojeto de 940 páginas.

Nas redes sociais, Trump saudou a votação de sábado como uma "grande vitória" para seu "grande e belo projeto de lei"

Em uma ilustração das profundezas da divisão dentro do Partido Republicano em relação ao projeto de lei, o senador Thom Tillis disse que não tentaria a reeleição no próximo ano, depois que Trump ameaçou apoiar um desafiante nas primárias em retribuição ao voto de Tillis contra o projeto de lei na noite de sábado.

A cadeira de Tillis na Carolina do Norte é uma das poucas cadeiras republicanas no Senado consideradas vulneráveis nas eleições de meio de mandato do próximo ano. Ele foi um dos dois únicos republicanos a votar não no sábado.

Trump quer que o projeto de lei seja aprovado antes do feriado do Dia da Independência, em 4 de julho. Embora esse prazo seja uma escolha, os parlamentares enfrentarão um prazo muito mais sério no final deste verão, quando deverão aumentar o teto da dívida autoimposta do país ou correrão o risco de um calote devastador sobre a dívida de US$36,2 trilhões do país.

"Vamos garantir que as pessoas que trabalham duro possam conservar mais do seu dinheiro", disse a senadora Katie Britt, republicana do Alabama, ao programa State of the Union da CNN neste domingo.