Quem foi criminoso que inspirou teoria da síndrome de Estocolmo

Clark Olofsson, conhecido pelo envolvimento em diversos crimes na Suécia, morreu ontem aos 78 anos. Ele é um dos envolvidos no assalto a banco que deu origem ao termo Síndrome de Estocolmo.

Quem foi Clark Olofsson

Durante os anos 1960 e 1970, Olofsson foi ativo no mundo do crime. O sueco arquitetou assassinatos, assaltos a bancos e participava do tráfico de drogas.

Ganhou fama internacional ao ter nome envolvido em assalto a banco, em 1973. Assalto foi ao Sveriges Kreditbanken, em 23 de agosto de 1973, no centro da capital sueca. Na época, Olofsson estava preso.

Homem que assaltou banco pediu que libertassem Clark Olofsson da prisão. A polícia levou Olofsson para o banco e ele logo assumiu o posto de negociador. "Quando Clark Olofsson chegou, ele assumiu o controle da situação, foi ele quem conversou com a polícia", disse Bertil Ericsson, repórter fotográfico que trabalhou na cobertura do caso, à AFP.

Ele [Clark Olofsson] tinha muito carisma e falava bem. Bertil Ericsson

À época, os criminosos passaram seis dias em negociação com a polícia. Quatro reféns foram mantidos no local durante este período, sendo três mulheres e um homem. No sexto dia, a polícia perfurou o teto do cofre e usou gás lacrimogêneo para conseguir desarmar os sequestradores.

Criminosos se entregaram e ninguém ficou ferido. A atuação no crime rendeu a Olofsson uma condenação por ter sido considerado cúmplice no caso.

Ao centro, Clark Olofsson a caminho do tribunal em 1967; sua noiva na época à esquerda e um policial à direita Imagem: Wikimedia Commons

Olofsson passou mais da metade da vida na prisão. Além de assaltos a banco, ele foi condenado em múltiplas ocasiões por tentativa de homicídio e agressão.

Mesmo preso, Olofsson se formou em jornalismo na Universidade de Estocolmo, em 1983. Ele foi libertado pela última vez em 2018, após cumprir pena por tráfico de drogas

Em 2022, a Netflix lançou uma minissérie inspirada no sueco. Em seis episódios, "Clark" conta a história de Olofsson e foi baseada na autobiografia do criminoso, interpretado por Bill Skarsgård.

Antes de morrer, Olofsson estava internado em um hospital na Suécia. Ele fazia um tratamento contra uma doença, não especificada, revelou o site de notícias local Dagens ETC.



Olofsson e a síndrome de Estocolmo

Criminosos do assalto em 1973 e reféns criaram forte vínculo durante a negociação com a polícia. Esse laço entre agressores e vítimas deu origem ao termo síndrome de Estocolmo.

Uma das reféns disse que via Olofsson como seu salvador. Kristin Enmark, que tinha 23 anos na época, contou apreço por criminosos no livro "I Became the Stockholm Syndrome" (Eu me tornei a síndrome de Estocolmo, em tradução livre). "Ele me prometeu que nada aconteceria comigo e decidi acreditar nele", escreveu.

Olofsson convenceu refém a falar no telefone com o então primeiro-ministro. "Acho que você está sentado aí jogando com as nossas vidas. Eu confio totalmente em Clark e no assaltante. Não estou desesperada. Eles não fizeram nada para nós. Ao contrário, eles têm sido muito gentis. Mas sabe, Olof [Palme, nome do primeiro-ministro], o que eu estou com medo é que a polícia ataque e cause a nossa morte", disse Kristen no telefone.

Kristin Enmark, uma das vítimas que cunhou o termo "síndrome de Estocolmo" Imagem: Reprodução

Ela defendeu publicamente seus captores. As declarações de Kristin e das outras mulheres durante o sequestro foram interpretadas pelas autoridades "de maneira muito sexualizada, como se tivessem caído sob o feitiço de uma síndrome", que teria retirado seu arbítrio ou capacidade de raciocinar.

Ex-reféns decidiram manter silêncio durante o julgamento de seus sequestradores. Em entrevistas, Kristin criticou a ação policial que a libertou do cativeiro e os oficiais envolvidos no caso.

Relação que criminosos estabeleceram com reféns deu origem ao termo síndrome de Estocolmo. A equipe de negociadores envolvida no assalto ao banco tinha um psiquiatra, Nils Bejerot, que analisava em tempo real o comportamento dos criminosos e dos reféns. Ao avaliar as dinâmicas, Bejerot criou o conceito conhecido até hoje.

Síndrome é um estado psicológico singular. A condição indica uma pessoa que foi vítima de alguma situação crítica e perigosa (como um sequestro ou assalto) e estabelece uma relação de afeto com seu agressor/criminoso.

Síndrome não é uma doença nem distúrbio. Isso porque ela não se encontra na CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, nem no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Não há dados estatísticos sobre a prevalência do quadro, que ainda é considerado raro.

Kristin Enmark e Clark Olofsson iniciaram um relacionamento anos depois do episódio de sequestro. Apesar do romance, Kristin afirmou em seu livro: "[Na época do crime] Não havia amor ou atração física da minha parte. Ele era minha chance de sobrevivência e me protegeu".

*Com informações da AFP e de matéria publicada em 21/08/2024