PSG goleia Inter Miami (4-0) e avança às quartas da Copa de Clubes

Com um primeiro tempo espetacular, o Paris Saint-Germain derrotou o Inter Miami de Lionel Messi por 4 a 0 neste domingo (29), em Atlanta, e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Os parisienses, fortes candidatos ao título nos Estados Unidos, venceram com dois gols do meio-campista português João Neves (6' e 39'), um gol contra do zagueiro argentino-chileno Tomás Avilés (44') e um gol do marroquino Achraf Hakimi nos acréscimos da primeira etapa (45'+3).

Depois de estragar o reencontro do craque argentino com seu ex-time, os campeões europeus avançaram para as quartas de final, onde enfrentarão no sábado Flamengo ou Bayern de Munique, que duelam neste domingo em Miami às 17h (horário de Brasília).

