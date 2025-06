Projeto de Trump sobre corte de impostos e gastos supera primeiro obstáculo no Senado

Por David Morgan e Nicole Johnson

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos, controlado pelos republicanos, avançou por pouco o projeto de lei do presidente Donald Trump sobre corte de impostos e gastos no sábado, durante uma maratona de sessões no fim de semana marcada por drama político, divisão e longos atrasos, já que os democratas tentaram retardar o caminho da legislação para a aprovação.

Os parlamentares votaram por 51 a 49 para abrir o debate sobre o megaprojeto de 940 páginas, com dois dos senadores republicanos se unindo aos democratas para se oporem à legislação que financiará as principais prioridades do presidente em termos de imigração, fronteiras, corte de impostos e militares.

Nas redes sociais, Trump saudou a "grande vitória" de seu "grande e belo projeto de lei".

Depois de horas de atraso, durante as quais os líderes republicanos e o vice-presidente JD Vance trabalharam a portas fechadas para persuadir os resistentes de última hora a apoiar a medida, os democratas exigiram que o megaprojeto de lei fosse lido em voz alta na Casa -- uma tarefa que poderia atrasar o início do debate até a tarde de domingo.

Os democratas afirmam que os cortes de impostos do projeto de lei beneficiariam desproporcionalmente os ricos em detrimento dos programas sociais para os norte-americanos de baixa renda.

"Os republicanos do Senado estão se esforçando para aprovar um projeto de lei radical, divulgado ao público na calada da noite, rezando para que o povo norte-americano não perceba o que está contido nele", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, no plenário da Casa.

"Os democratas vão forçar esta Casa a ler o projeto do início ao fim", disse ele.

Uma vez que o projeto de lei seja lido, os parlamentares iniciarão um debate de até 20 horas sobre a legislação. Isso será seguido por uma maratona de sessões de emendas, antes de o Senado votar a aprovação. Os parlamentares disseram que esperavam concluir o trabalho sobre o projeto de lei na segunda-feira.

Os senadores republicanos Thom Tillis e Rand Paul votaram contra a abertura do debate, uma medida que, por algum tempo, parecia estar correndo o risco de fracassar.

Trump atacou Tillis, que se opôs aos cortes do projeto de lei no programa de saúde Medicaid para norte-americanos de baixa renda, o que, segundo ele, seria devastador para sua Carolina do Norte natal. Tillis está concorrendo à reeleição no próximo ano.

"Várias pessoas se apresentaram para concorrer nas primárias contra o 'Senador Thom' Tillis. Vou me reunir com elas nas próximas semanas", publicou o presidente.

Paul se opôs à legislação porque ela aumentaria o limite de empréstimo federal da dívida de US$36,2 trilhões dos EUA em mais US$5 trilhões.

"Rand Paul votou 'NÃO' novamente esta noite? O que há de errado com esse cara???" Disse Trump nas mídias sociais.

NO LIMBO

A votação de sábado ficou no limbo por horas, enquanto Vance, o líder da maioria no Senado, John Thune, e outros republicanos importantes tentavam persuadir os resistentes de última hora a apoiar a legislação. Não ficou claro quais acordos, se é que houve algum, foram fechados para conquistar o apoio deles.

Os senadores republicanos linha-dura Rick Scott, Mike Lee e Cynthia Lummis, que querem cortes mais profundos nos gastos federais, votaram a favor do projeto de lei no final. Outro senador linha-dura, Ron Johnson, inicialmente votou contra, mas mudou seu voto e apoiou a legislação.

Trump estava monitorando a votação no Salão Oval até tarde da noite, disse uma autoridade sênior da Casa Branca.

O megaprojeto estenderá os cortes de impostos de 2017 que foram a principal conquista legislativa de Trump durante seu primeiro mandato como presidente, cortará outros impostos e aumentará os gastos com as Forças Armadas e a segurança nas fronteiras.

O apartidário Comitê Conjunto de Impostos divulgou uma análise projetando que as disposições tributárias do projeto de lei do Senado reduziriam a receita do governo em US$4,5 trilhões na próxima década, aumentando a dívida de US$36,2 trilhões do governo dos EUA.

A Casa Branca afirmou este mês que a legislação reduziria o déficit anual em US$1,4 trilhão.

A pessoa mais rica do mundo, Elon Musk, também atacou o projeto de lei, que acabará com as isenções fiscais para os veículos elétricos que sua montadora Tesla fabrica.

Chamando o projeto de lei de "totalmente insano e destrutivo", ele se arriscou a reacender uma briga com Trump que se acirrou no início deste mês, antes de Musk recuar em sua retórica.

"O último projeto de lei do Senado destruirá milhões de empregos nos Estados Unidos e causará um imenso dano estratégico ao nosso país!" Musk escreveu em uma publicação em sua plataforma de mídia social X.

(Reportagem de David Morgan, Richard Cowan e Nicole Johnson, reportagem adicional de Jason Lange, Ryan Jones e Steve Holland; redação de Phil Stewart e David Morgan)