Pai de Juliana diz que guia a deixou sozinha para fumar antes da queda

O pai de Juliana Marins, que caiu em um precipício na Indonésia e morreu, afirmou que houve negligência da administração do parque e do guia responsável pelo trajeto turístico.

O que aconteceu

Manoel Marins, pai de Juliana, aponta que o guia que acompanhava os turistas falhou ao deixar Juliana sozinha. Marins deu detalhes sobre o caso ao Fantástico, da TV Globo.

Guia foi fumar e deixou Juliana sozinha, segundo o pai da brasileira. De acordo com Marins, o guia contou para ele que Juliana estava cansada e ele indicou que sentasse e que se afastou por cinco a dez minutos para fumar. Quando retornou, já não avistou mais Juliana.

O guia perdeu o contato com Juliana por duas horas. Após a queda no penhasco, a brasileira ainda estava comunicável, e por volta das 6h, ainda dava para ver a luz no capacete da turista.

Guia se amarrou em uma corda sem ancoragem no desespero, segundo o pai. Marins relata que a equipe tinha apenas uma corda e que jogaram na direção de Juliana, mas sem sucesso. Na sequência, o próprio guia, que não teve a identidade revelada, tentou descer para buscar Juliana — mas não conseguiu.

Pai culpa a falta de organização do parque e o guia. Segundo ele, se o profissional tivesse acompanhado a turista, o fim poderia ser outro. Além disso, ele narra que o coordenador do parque demorou para acionar a Defesa Civil da Indonésia: "Primeiro culpado, que eu considero o culpado maior".

Os culpados, no meu entendimento, são o Guia, que deixou Juliana sozinha para fumar, 40 ou 50 minutos, tirou os olhos dela. A empresa que vende os passeios, porque esses passeios são vendidos em banquinha como sendo trilhas fáceis de fazer. Mas o primeiro culpado, que eu considero o culpado maior, é o coordenador do Parque. Ele demorou a acionar a Defesa Civil

Manoel Marins, ao Fantástico

Acidentes acontecem com frequência no Monte Rinjani. Um dia após Juliana cair, um turista malaio também caiu da trilha e acabou resgatado com uma fratura na bacia, segundo o Fantástico.

O voluntário que resgatou o corpo de Juliana pediu desculpas para a família por não conseguir tirá-la com vida. De acordo com Abdul Haris Agam, foi um trajeto perigoso, narrando que ficou com escoriações após o resgate. Um outro voluntário teve que receber atendimento médico após a incursão. Eles acompanharam Juliana durante toda a noite até o resgate, que levou mais de dez horas.

Mãe se emociona

"Esses caras mataram minha filha", narra a mãe. Estela Marins também falou com exclusividade ao programa.

Estela revelou uma mensagem enviada pela filha antes da tragédia. Juliana disse que não temia passar perrengue, mas que sentia saudades do último encontro com a mãe.

Eu te amo tanto, fiquei com o coração partido quando a gente se despediu. A única coisa que me preocupa é deixar você, papi e a minha irmã desapontados. não tenho medo de muita coisa não, nem de perrengue. (...) eu tenho vontades e sonhos diferentes, e sou grata a vocês por todo o apoio, obrigado por tudo, te amo.

Estela Marins, ao Fantástico

Juliana escorregou e caiu na trilha do vulcão

Juliana tropeçou e escorregou durante a trilha na noite de sexta, 20, no horário de Brasília. Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar

Família acompanhou situação por fotos e vídeos enviados por espanhóis à espera do resgate. Mariana diz que tudo se agravou com o aparecimento de forte neblina e umidade, que fez com que Juliana escorregasse ainda mais. A irmã chegou a dizer que seria um ''absurdo se ela morresse por falta de socorro''.

Demora ocorreu por dificuldades na trilha, disse governo local. A Barsanas (Agência Nacional de Resgate da Indonésia) afirmou que a dificuldade de acesso à trilha fez com que as pessoas que avistaram Juliana levassem oito horas até conseguir comunicar o fato às autoridades. Segundo eles, desde o primeiro dia, tentativas de resgate com cordas e macas foram feitas, sem sucesso.

Resgate do corpo

Juliana morreu entre 50 minutos e 12h50 antes do resgate. O corpo dela foi recuperado depois de sete horas de trabalho de socorristas e voluntários. Ele começou a ser retirado por volta das 13h50 do dia 25 [2h do dia 25, no horário de Brasília], sendo içado em uma maca e levado para uma base do parque.

Morte foi confirmada após 4 dias de tentativa de resgate. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu", afirmou a família. Poucas horas antes, o Ministério do Turismo daquele país publicou que ela estava em "estado terminal", segundo avaliação das equipes de busca.

Parte do trajeto foi filmado por montanhista que ajudou no resgate. Quatro socorristas ficaram acampados a 600 metros de profundidade, junto ao corpo, e outros três, que serviram de apoio, a 400 metros.