Governo planeja 6 novas linhas de trem em 3 regiões do país; veja quais

O Ministério dos Transportes tem seis projetos de trens intercidades para a locomoção de passageiros em fase de estudo.

O que aconteceu

Novas linhas vão interligar regiões metropolitanas a outras cidades, em três regiões do Brasil. As linhas são: Brasília (DF) - Luziânia (GO); Londrina (PR) - Maringá (PR); Pelotas (RS) - Rio Grande (RS); Feira de Santana (BA) - Salvador (BA); Fortaleza (CE) - Sobral (CE); e São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA).

Ideia é aproveitar malha ferroviária existente. "Ainda não há definição exata sobre quais trechos dessas ferrovias serão utilizados, pois essa decisão dependerá da conclusão dos estudos de viabilidade", explicou o ministério em nota ao UOL.

Estudos são de responsabilidade da Infra S.A. A empresa estatal, que atua em projetos de infraestrutura de transportes, especialmente ferroviários, é a responsável pela contratação e acompanhamento dos estudos, bem como pela revisão e aprovação dos resultados.

Ainda não há estimativa do preço da passagem. Segundo a pasta, "um dos pontos essenciais desses estudos é a definição de um preço viável para a população atendida".

Data para o início das operações também não foi definida. Detalhes como tempo de viagem, número de paradas, velocidade média, capacidade de passageiros e serviços oferecidos a bordo devem ser divulgados na conclusão dos estudos.

Investimento usará recursos do Novo PAC. O Ministério dos Transportes explicou que os projetos foram incluídos no programa "de forma geral", ou seja, "estão contemplados, mas ainda sem detalhes específicos". A reportagem questionou a pasta sobre possíveis parcerias público-privadas, mas não obteve resposta.

Brasil tem só duas linhas ferroviárias de longa distância para transporte de passageiros

Trem de passageiros operado pela Vale Imagem: Rhandora/Wikimedia Commons

Atualmente, o Brasil conta com apenas duas linhas regulares de longa distância para passageiros. São elas: Cariacica (ES) - Belo Horizonte (MG), com 905 km de extensão; e São Luís (MA) - Parauapebas (PA), com 892 km de extensão. Ambas são operadas pela Vale.

Valores das passagens são acessíveis. Percurso completo da linha que liga Espírito Santo e Minas Gerais custa R$ 81 em classe econômica. Já o trajeto do Maranhão ao Pará sai por R$ 90.