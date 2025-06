Na Paulista, Malafaia critica delação de Cid e chama Moraes de ditador

Do UOL, no Rio

Em ato realizado na tarde de hoje por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pastor Silas Malafaia, organizador oficial da manifestação, voltou a atacar o ministro do STF Alexandre de Moraes —a quem chamou por ao menos três vezes de ditador— e criticou a delação de Mauro Cid.

O que aconteceu

"Se isso aqui é um país sério, ele (Moraes) tomava um impeachment e ia para a cadeia", disse Malafaia, elencando os motivos pelos quais isso deveria acontecer. "Por tudo que Alexandre de Moraes tem feito, de rasgar a Constituição, de prender gente inocente por opinião, da injustiça de não cancelar a delação do coronel Cid, que em nenhum minuto fala que Bolsonaro quis dar golpe. Por tudo isso, ditador".

O pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo iniciou sua fala focado em defender a anulação da delação de Mauro Cid. Ele citou reportagem da revista Veja que revelou mensagens que teriam sido enviadas pelo ex-ajudante de ordens em uma rede social —o acordo de colaboração prevê que Cid não pode usar as redes sociais.

Malafaia criticou ainda as prisões do ex-ministro do Turismo Gilson Machado e de Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Para o pastor, tudo faz parte de uma "cortina de fumaça" para não cancelar a delação de Cid.

Se cancelar [a delação], esse inquérito vai para a lata do lixo. Que país é esse, meu Deus? Que injustiça é essa? Até quando o Supremo Tribunal Federal vai bancar o ditador Alexandre de Moraes? Até quando o Supremo Tribunal Federal está indo para a lata do lixo com a sua reputação?

Silas Malafaia, pastor

Público gritou "assassino" durante discurso. Reação ocorreu após Malafaia ter lembrado do caso do empresário Cleriston Pereira da Cunha, o Clezão, que sofreu um mal súbito em novembro de 2023, no Complexo Penitenciário da Papuda, onde estava preso após participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. "Tem sangue na mão de Alexandre de Moraes. Ditador, tu vai dar conta a Deus", afirmou o pastor.

Na manifestação de hoje na Paulista, o mote foi "justiça já" e não mais "anistia". Conforme o UOL mostrou, o objetivo deste protesto era falar do julgamento no STF, o que inclui a delação de Mauro Cid —criticada por Bolsonaro, seus aliados e as defesas dos réus pela trama golpista.

Malafaia minimizou uma possível baixa participação. "Estamos aqui para marcar posição. É menos importante o número [de participantes] do que eu vou dizer aqui", disse para colunista do UOL Letícia Casado.