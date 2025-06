Lula participa na segunda-feira do lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar 2025/2026

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa na segunda-feira, 30, às 11 horas, da cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026, no Palácio do Planalto. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, estará presente no evento.

Serão anunciados o valor previsto de financiamento e juros para o setor, além de ações direcionadas para a produção de alimentos, agroecologia, enfrentamento às mudanças climáticas e acesso à tecnologia.

Antes, às 9h30, Lula reúne-se com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio do Planalto. Às 10h30, ele recebe o ministro Paulo Teixeira.

A agenda do presidente prevê, às 15h30, reunião com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza.

Às 16h, Lula recebe o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

O último compromisso previsto na agenda desta segunda, às 17 horas, é uma reunião com o chefe do gabinete pessoal do presidente da República, Marco Aurélio Marcola.