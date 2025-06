LeBron James seguirá no Lakers para sua 23ª temporada na NBA

LeBron James, grande ícone da NBA aos 40 anos, exerceu sua opção de permanecer no Los Angeles Lakers por mais uma temporada em troca de US$ 52,6 milhões (cerca de R$ 288,2 milhões pela cotação atual), informou a mídia americana neste domingo (29).

'King James', líder da franquia californiana desde 2018, também tinha a opção de se declarar agente livre e negociar com outras franquias ou se aposentar.

No entanto, o maior pontuador de todos os tempos da NBA optou por permanecer em quadra pela vigésima terceira temporada, de acordo com reportagens da ESPN e do The Athletic.

Como tem feito nos últimos anos, LeBron não confirmou seus planos após a última temporada com o Lakers, que terminou com uma eliminação na primeira rodada dos playoffs diante do Minnesota Timberwolves.

Rich Paul, o agente do ala, disse à ESPN que a intenção de James é continuar lutando por títulos, apesar de o Lakers também estar construindo seu futuro em torno de sua nova estrela, Luka Doncic.

"LeBron quer lutar por um campeonato", disse Paul à emissora. "Ele sabe que o Lakers está construindo o futuro. Ele entende isso, mas valoriza uma oportunidade realista de vencer tudo".

"Entendemos a dificuldade de vencer agora enquanto nos preparamos para o futuro. Queremos avaliar o que é melhor para LeBron nesta fase de sua vida e carreira", explicou o agente. "Ele quer fazer valer cada temporada que lhe resta, e o Lakers entende isso, o apoia e quer o melhor para ele".

Na última temporada, LeBron teve médias de 24,4 pontos, 7,8 rebotes e 8,2 assistências por jogo, números excepcionais neste momento de sua carreira, mas ele ficou mais uma vez longe de disputar seu quinto título, mesmo com a contratação inesperada de Luka Doncic no mercado de transferências de fevereiro.

gbv/cl/aam

© Agence France-Presse